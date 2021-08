Прості, але ефективні способи захисту

Мій дім ‒ моя фортеця. Однак що робити, якщо вам бажають зла? Учасниця 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» архівідьма Соломон поділилася зі своїми підписниками простими, але ефективними способами захисту. Всі подробиці читайте в матеріалі.

Щоб запобігти проникненню зла в дім, потрібно приготувати крутий настій кропу або чортополоху і окропити цим настоєм вхідні двері, а також всі підвіконня. Для обприскування слід використовувати віничок, складений з білих, чорних і рябих курячих пір’їн.

Також можна з’єднати п’ять частин крупної солі з трьома частинами сухої трави звіробою і однією частиною висушених і перетертих на порошок квіток часнику. Цією сумішшю потрібно набити стару шкарпетку. Роблячи це, слід промовляти заповітні слова:

Потім потрібно закрити цей захисний амулет під порогом вхідних дверей. Заговір потрібно повторити двічі. Так жодна темна сила не зможе проникнути в дім.

Щоб захистити свій дім, можна ще скласти навхрест дві довгі циганські голки, зв’язати їх посередині білою ниткою і промовити:

Цей талісман потрібно повісити прямо над вхідними дверима всередині дому або заховати його за оббивкою дверей із зовнішньої сторони.

Ручкою ножа потрібно ставити хрестики на дверях із двох сторін. При цьому

шепотіти:

