Простые, но эффективные способы защиты

Мой дом — моя крепость. Однако что делать, если вам желают зла? Участница 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» архиведьма Соломон поделилась со своими подписчиками простыми, но эффективными способами защиты. Все подробности читайте в материале.

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Чтобы предотвратить проникновение зла в дом, нужно приготовить крутой настой укропа или чертополоха и обрызгать этим настоем входную дверь, а также все подоконники. Для опрыскивания следует использовать веничек, составленный из белых, черных и рябых куриных перьев.

Также можно соединить пять частей крупной соли с тремя частями сухой травы зверобоя и одной частью высушенных и истертых в порошок цветков чеснока. Этой смесью нужно набить старый носок. Делая это, следует произносить заветные слова:

«Куда вас кладут, нет ни силы черной, ни умысла злого, ни слова дурного. Соль черноту заберет, трава зло развернет, цвет худые слова разомкнет, никто не узнает, никто не пройдет, никто не зачахнет, никто не умрет. Трижды три поворот, трижды три заворот, трижды три от ворот».

Затем нужно закрыть этот защитный амулет под порогом входной двери. Заговор нужно повторить дважды. Так ни одна темная сила не сможет проникнуть в дом.

Чтобы защитить свой дом, можно еще сложить крест-накрест две длинные цыганские иглы, связать их посередине белой нитью и произнести:

«Копья крестом, все враги ничком. Кто доброе задумает ‒ с добром пройдет, кто зло замутит — того крестом зацепит».

Этот талисман нужно повесить прямо над входной дверью внутри дома или спрятать его за обивкой двери с ее внешней стороны.

Заговор от непрошеного гостя

Ручкой ножа нужно ставить крестики на дверях с двух сторон. При этом

шептать:

Дух мой, пребудь со мной. Своих запускай, чужих не подпускай. Крест ставлю, леплю замок. Творю оберег на свой порог. Хозяин, домовой, не впускай ко мне домой рабов Божиих (имена тех, кто неугоден). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

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