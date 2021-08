Заговір на віщий сон

Сни — це відображення нашої підсвідомості. Іноді саме сновидіння можуть підказати нам, як вчинити у тій чи іншій ситуації. Але як викликати віщий сон? Фіналістка 17 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Ольга Янковська поділилася дієвим заговором, який допоможе не лише запам’ятати свій сон, а й правильно розтлумачити його. Подробиці в матеріалі.

Для того, щоб викликати віщий сон, потрібно провести невеликий ритуал. Перед сном потрібно запалити з обох кінців маленьку, можна церковну, свічку. Тримаючи її в лівій руці, пильно дивлячись на вогонь, слід промовити заговір тричі:

Подумайте про те, що вас найбільше цікавить, на що хочете отримати відповідь. Після цього лягайте спати. І не сумнівайтеся, сон буде віщий.

