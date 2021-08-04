Заговор на вещий сон

Сны — это отражение нашего подсознания. Иногда именно сновидения могут подсказать нам, как повести себя в той или иной ситуации. Но как вызвать вещий сон? Финалистка 17 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Ольга Янковская поделилась действенным заговором, который поможет не только запомнить свой сон, но и правильно истолковать его. Подробности в материале.

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Для того, чтобы вызвать вещий сон, нужно провести небольшой ритуал. Перед сном нужно зажечь с обоих концов маленькую, можно церковную, свечу. Держа свечу в левой руке, пристально глядя на огонь, следует сказать заговор трижды:

Предки мои, встаньте за мной В эту ночь за моей спиной. Силу мою с своей скрепите, Истину скрыту во сне явите. Аминь! Аминь! Аминь!

Подумайте о том, что вас больше всего интересует, на что хотите получить ответ. После этого ложитесь спать. И не сомневайтесь, сон будет вещий.

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