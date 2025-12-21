Сирно-яблучна запіканка: простий та смачний рецепт від Світлани Фус

Сирно-яблучна запіканка — це простий і корисний десерт, який ідеально підходить для збалансованого раціону. Вона поєднує ніжну сирну текстуру з легкою фруктовою кислинкою, добре насичує та стане чудовим варіантом для сніданку або корисного перекусу. Саме таку запіканку готували учасники Зважені та щасливі у 13 випуску від 21.12.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Сирно-яблучна запіканка: інгредієнти та приготування

Для приготування вам знадобиться:

сир кисломолочний 5% — 700 г

родзинки — 5 г

велике яблуко — 1 шт.

яйця — 2 шт.

ванільний цукор — за смаком

вершкове масло — 10 г (для змащування форми)

ягоди — для подачі

Приготування:

Кисломолочний сир перетріть через сито, щоб маса стала ніжною та однорідною. Додайте яйця й ванільний цукор, добре перемішайте до гладкої консистенції.

Яблуко очистьте від шкірки та наріжте тонкими слайсами. За бажанням додайте до сирної маси родзинки й обережно перемішайте.

Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Викладіть половину сирної маси, зверху рівномірно розкладіть яблучні слайси та накрийте рештою сирної суміші.

Готуйте запіканку в мультипечі в ручному режимі за низького рівня обдування при температурі 165 °C протягом 35 хвилин.

Готову запіканку трохи остудіть, наріжте порційними шматочками та подайте, прикрасивши ягодами.

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус. Саме вона контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

