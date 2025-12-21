Проєкти
Зважені та щасливі

Сирно-яблучна запіканка: простий та смачний рецепт від Світлани Фус

21.12.2025

Сирно-яблучна запіканка — це простий і корисний десерт, який ідеально підходить для збалансованого раціону. Вона поєднує ніжну сирну текстуру з легкою фруктовою кислинкою, добре насичує та стане чудовим варіантом для сніданку або корисного перекусу. Саме таку запіканку готували учасники Зважені та щасливі у 13 випуску від 21.12.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Сирно-яблучна запіканка: простий та смачний рецепт

Сирно-яблучна запіканка: інгредієнти та приготування

Для приготування вам знадобиться:

  • сир кисломолочний 5% — 700 г
  • родзинки — 5 г
  • велике яблуко — 1 шт.
  • яйця — 2 шт.
  • ванільний цукор — за смаком
  • вершкове масло — 10 г (для змащування форми)
  • ягоди — для подачі

Приготування:

Кисломолочний сир перетріть через сито, щоб маса стала ніжною та однорідною. Додайте яйця й ванільний цукор, добре перемішайте до гладкої консистенції.

Сирно-яблучна запіканка: простий та смачний рецепт

Яблуко очистьте від шкірки та наріжте тонкими слайсами. За бажанням додайте до сирної маси родзинки й обережно перемішайте.

Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Викладіть половину сирної маси, зверху рівномірно розкладіть яблучні слайси та накрийте рештою сирної суміші.

Сирно-яблучна запіканка: простий та смачний рецепт

Готуйте запіканку в мультипечі в ручному режимі за низького рівня обдування при температурі 165 °C протягом 35 хвилин.

Сирно-яблучна запіканка: простий та смачний рецепт

Готову запіканку трохи остудіть, наріжте порційними шматочками та подайте, прикрасивши ягодами.

Сирно-яблучна запіканка: простий та смачний рецепт

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус. Саме вона контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

