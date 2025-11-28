Овочеві шашлики: легкий та яскравий рецепт від Світлани Фус

Ці легкі, яскраві та ароматні овочеві шашлички стануть ідеальним гарніром або самостійною стравою, якщо хочеться чогось корисного та швидкого. Ви можете подавати їх теплими або холодними — у будь-якому варіанті вони смакують чудово. А головне — готуються всього за кілька хвилин! Рецепт овочевих шашличків від лікарки-дієтологині проєкту «Зважені та щасливі» Світлани Фус – читайте на СТБ.

Овочеві шашлики: інгредієнти та приготування

Для ідеального та корисного овочевого шашлика вам знадобиться:

Помідори чері – 5 шт.

Цукіні – ½ шт.

Болгарські перці (червоний та жовтий) – 2 шт.

Червона цибулина – 1 шт.

Оливкова олія – за потреби.

Приготування

Помийте та наріжте всі овочі середніми шматочками, щоб вони рівномірно пропікалися. Обережно нанизайте овочі на дерев’яні шпажки, чергуючи кольори — так страва виглядатиме ще апетитніше.

Злегка збризніть овочі оливковою олією, щоб під час запікання вони стали соковитими та ароматними.

Викладіть овочеві шашлики в контейнер мультипечі та запікайте 14 хвилин за температури 180°C при високому рівні обдуву.

Овочеві шашлички готові! Подавайте їх одразу або використовуйте як легкий додаток до основної страви.

До речі, усі рецепти, які використовуються в раціоні учасників «Зважені та щасливі», розробляє лікарка-дієтологиня проєкту Світлана Фус. Саме вона формує меню так, щоб кожна страва була смачною, збалансованою та корисною. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

