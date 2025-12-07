Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Рулет-гриль з індички з яблучно-беконовою начинкою: рецепт та потрібні інгредієнти

07.12.2025

Цей соковитий рулет із філе індички поєднує ніжність м’яса та ароматну начинку з яблуком, беконом і травами. Страва добре підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу, адже вона виходить ароматна, ніжна й дуже апетитна. Саме такий рулет з індички готували учасники Зважені та щасливі 2025 в 11 випуску від 07.12.2025 за рецептом лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

Рулет з індички з яблучно-беконовою начинкою: інгредієнти

Для приготування соковитого рулету з індички вам знадобиться:

  • філе індички – 800 г;
  • селера – 100 г;
  • яблуко – 1 шт.;
  • бекон – 100 г;
  • вершкове масло – 4 ст. л.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • чебрець – 5 гілочок;
  • шавлія – 2 гілочки.

Приготування:

Візьміть яблуко, селеру, цибулю та часник і подрібніть їх. Дрібно наріжте бекон, шавлію та чебрець.

Розігрійте вершкове масло на пательні. Додайте овочі та бекон, пасеруйте, поки інгредієнти стануть м’якими та ароматними. Зніміть начинку з вогню та залиште трохи охолонути.

Далі візьміть філе індички, розріжте його вздовж та відбийте до рівномірної товщини. Викладіть начинку рівним шаром на м’ясо. Сформуйте рулет і зафіксуйте його кондитерською ниткою, щоб він тримав форму.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

Покладіть рулет у контейнер мультипечі та увімкніть ручний режим. Готуйте 30 хв при температурі 140 °C і високому рівні обдування.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

Після закінчення часу виміряйте температуру всередині рулету за допомогою термощупа. Доготуйте ще 15 хв при 180 °C на низькому рівні обдування, щоб м’ясо стало повністю готовим і соковитим.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Саме Світлана Фус контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Чіа-пудинг з полуницею у склянках
Зважені та щасливі

Чіа-пудинг з полуницею: корисний десерт на 4 порції

 Овочеві шашлики
Зважені та щасливі

Овочеві шашлики: легкий та яскравий рецепт від Світлани Фус

 Курячі шашлички
Зважені та щасливі

Курячі шашлички в йогуртовому маринаді: смачний рецепт від Світлани Фус

 Салат з пастою «пера», тунцем і овочами
Зважені та щасливі

Салат з пастою, тунцем і овочами: легкий та корисний рецепт

 бельгійські вафлі
Зважені та щасливі

Бельгійські вафлі з кисломолочного сиру: простий та корисний рецепт від Надії Варчук

 Сирники
Зважені та щасливі

Корисні та смачні: як приготувати сирники за рецептом Вікторії Армаш

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити