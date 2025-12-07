Рулет-гриль з індички з яблучно-беконовою начинкою: рецепт та потрібні інгредієнти

Цей соковитий рулет із філе індички поєднує ніжність м’яса та ароматну начинку з яблуком, беконом і травами. Страва добре підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу, адже вона виходить ароматна, ніжна й дуже апетитна. Саме такий рулет з індички готували учасники Зважені та щасливі 2025 в 11 випуску від 07.12.2025 за рецептом лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Рулет з індички з яблучно-беконовою начинкою: інгредієнти

Для приготування соковитого рулету з індички вам знадобиться:

філе індички – 800 г;

селера – 100 г;

яблуко – 1 шт.;

бекон – 100 г;

вершкове масло – 4 ст. л.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

чебрець – 5 гілочок;

шавлія – 2 гілочки.

Приготування:

Візьміть яблуко, селеру, цибулю та часник і подрібніть їх. Дрібно наріжте бекон, шавлію та чебрець.

Розігрійте вершкове масло на пательні. Додайте овочі та бекон, пасеруйте, поки інгредієнти стануть м’якими та ароматними. Зніміть начинку з вогню та залиште трохи охолонути.

Далі візьміть філе індички, розріжте його вздовж та відбийте до рівномірної товщини. Викладіть начинку рівним шаром на м’ясо. Сформуйте рулет і зафіксуйте його кондитерською ниткою, щоб він тримав форму.

Покладіть рулет у контейнер мультипечі та увімкніть ручний режим. Готуйте 30 хв при температурі 140 °C і високому рівні обдування.

Після закінчення часу виміряйте температуру всередині рулету за допомогою термощупа. Доготуйте ще 15 хв при 180 °C на низькому рівні обдування, щоб м’ясо стало повністю готовим і соковитим.

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Саме Світлана Фус контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

