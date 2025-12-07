Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Чіа-пудинг з полуницею: корисний десерт на 4 порції

07.12.2025

Ніжний чіа-пудинг у двох шарах — чудовий варіант корисного десерту. Поєднання свіжої полуниці, йогурту та легкого полуничного аромату базиліку робить десерт освіжаючим, а білковий білий шар додає ситності. Готується дуже просто — потрібні лише кілька інгредієнтів і трохи часу в холодильнику. Саме такий чіа-пудинг готували учасники Зважені та щасливі 2025 в 11 випуску від 07.12.2025 за рецептом лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

Чіа-пудинг з полуницею: інгредієнти на 4 порції

Для приготування ніжного чіа-пудингу в двох шарах, вам знадобиться:

  • чіа – 1 ст. л.;
  • йогурт 1,5% – 200 мл;
  • стевія Green Leaf – 1–2 ст. л.;
  • полуниця – 150 г;
  • кілька листочків базиліку;
  • йогурт 1,5% – 200 мл;
  • желатин – 7 г;
  • згущене молоко Green Leaf – 1 пачка (90 г).

Приготування чіа-пудингу:

Спершу приготуйте червоний шар. Для цього візьміть полуницю та два листочки базиліку й зблендеріть до однорідної маси. Додайте стевію Green Leaf та перемішайте. За потреби додайте ще 1 ст. л. для солодкості.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

Поступово додайте насіння чіа, постійно перемішуючи, щоб вони рівномірно розподілилися. Влийте в масу йогурт і ще раз добре перемішайте.

Розлийте суміш по склянках, залишивши місце для білого шару. Поставте у холодильник на 2 години, щоб суміш загусла.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

Для приготування білого шару: залийте желатин водою та залиште набухати. Розтопіть желатин на водяній бані або в мікрохвильовці до рідкого однорідного стану. Перемішуючи йогурт ложкою, додайте розведений желатин.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

Додайте згущене молоко Green Leaf і ще раз перемішайте. Вилийте білий шар поверх застиглого червоного шару. Поставте десерт у холодильник ще на 2 години.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

Після остаточного застигання прикрасіть пудинг ягодами та листочками м’яти.

Зважені та щасливі 2025 11 випуск - рецепт

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус. Саме вона контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Рулет з індички з яблучно-беконовою начинкою
Зважені та щасливі

Рулет-гриль з індички з яблучно-беконовою начинкою: рецепт та потрібні інгредієнти

 Овочеві шашлики
Зважені та щасливі

Овочеві шашлики: легкий та яскравий рецепт від Світлани Фус

 Курячі шашлички
Зважені та щасливі

Курячі шашлички в йогуртовому маринаді: смачний рецепт від Світлани Фус

 Салат з пастою «пера», тунцем і овочами
Зважені та щасливі

Салат з пастою, тунцем і овочами: легкий та корисний рецепт

 бельгійські вафлі
Зважені та щасливі

Бельгійські вафлі з кисломолочного сиру: простий та корисний рецепт від Надії Варчук

 Сирники
Зважені та щасливі

Корисні та смачні: як приготувати сирники за рецептом Вікторії Армаш

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити