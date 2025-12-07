Чіа-пудинг з полуницею: корисний десерт на 4 порції

Ніжний чіа-пудинг у двох шарах — чудовий варіант корисного десерту. Поєднання свіжої полуниці, йогурту та легкого полуничного аромату базиліку робить десерт освіжаючим, а білковий білий шар додає ситності. Готується дуже просто — потрібні лише кілька інгредієнтів і трохи часу в холодильнику. Саме такий чіа-пудинг готували учасники Зважені та щасливі 2025 в 11 випуску від 07.12.2025 за рецептом лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Чіа-пудинг з полуницею: інгредієнти на 4 порції

Для приготування ніжного чіа-пудингу в двох шарах, вам знадобиться:

чіа – 1 ст. л.;

йогурт 1,5% – 200 мл;

стевія Green Leaf – 1–2 ст. л.;

полуниця – 150 г;

кілька листочків базиліку;

йогурт 1,5% – 200 мл;

желатин – 7 г;

згущене молоко Green Leaf – 1 пачка (90 г).

Приготування чіа-пудингу:

Спершу приготуйте червоний шар. Для цього візьміть полуницю та два листочки базиліку й зблендеріть до однорідної маси. Додайте стевію Green Leaf та перемішайте. За потреби додайте ще 1 ст. л. для солодкості.

Поступово додайте насіння чіа, постійно перемішуючи, щоб вони рівномірно розподілилися. Влийте в масу йогурт і ще раз добре перемішайте.

Розлийте суміш по склянках, залишивши місце для білого шару. Поставте у холодильник на 2 години, щоб суміш загусла.

Для приготування білого шару: залийте желатин водою та залиште набухати. Розтопіть желатин на водяній бані або в мікрохвильовці до рідкого однорідного стану. Перемішуючи йогурт ложкою, додайте розведений желатин.

Додайте згущене молоко Green Leaf і ще раз перемішайте. Вилийте білий шар поверх застиглого червоного шару. Поставте десерт у холодильник ще на 2 години.

Після остаточного застигання прикрасіть пудинг ягодами та листочками м’яти.

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус. Саме вона контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

