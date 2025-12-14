Паста з морепродуктами в томатному соусі: рецепт від Світлани Фус

Паста з морепродуктами: смачний та корисний рецепт від Світлани Фус

Легка паста з морепродуктами у томатному соусі в поєднанні зі свіжим салатом — приклад збалансованого прийому їжі, який дарує відчуття ситості без зайвих калорій. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню ця страва легко впишеться у здорове меню та стане чудовим варіантом обіду або вечері. Саме таку страву готували учасники Зважені та щасливі у 12 випуску від 14.12.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Паста з морепродуктами: рецепт та необхідні інгредієнти

Щоб приготувати пасту з морепродуктами, вам знадобиться:

спагетті Pasta La Pasta — 150 г;

морепродукти (креветки, кальмари, мідії) — 300 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

часник — 2 зубки;

цибуля — 1 шт.;

овочевий бульйон або вода — 50 мл;

томатна паста — 100 г;

цукор — ½ ч. л.;

базилік — ½ ч. л.;

сіль, перець — на ваш смак;

свіжа зелень — на ваш смак.

Для салату:

рукола — 60 г;

помідори чері — 10–12 шт.;

пармезан — 30 г;

оливкова олія — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком.

Приготування:

Візьміть спагетті та відваріть їх у підсоленій воді до стану аль денте. Воду злийте, залишивши невелику кількість для соусу.

На сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте подрібнений часник та нарізану цибулю, обсмажте до м’якості та легкого золотистого кольору.

Додайте морепродукти та обсмажуйте їх протягом 2–3 хвилин, постійно помішуючи.

Викладіть томатну пасту, додайте базилік та дрібку цукру, щоб збалансувати кислотність томатів. Посоліть і поперчіть за смаком.

Влийте овочевий бульйон або воду, перемішайте та тушкуйте соус 5–7 хвилин на середньому вогні.

Додайте відварені спагетті, акуратно перемішайте та прогрійте пасту ще 1 хвилину, щоб вона добре поєдналася з соусом. Перед подачею посипте свіжою зеленню.

Для салату: візьміть руколу та добре промийте її. Помідори чері наріжте навпіл, пармезан натріть на дрібній тертці.

У великій мисці з’єднайте руколу, помідори та пармезан. Додайте оливкову олію та лимонний сік, посоліть і поперчіть за смаком. Обережно перемішайте салат.

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус. Саме вона контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

