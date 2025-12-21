Проєкти
Зважені та щасливі

Корисний та дієтичний: як приготувати десерт без цукру в домашніх умовах

21.12.2025

Хочеться солодкого, але без зайвого цукру та шкоди для фігури? Цей корисний десерт на основі ряжанки — чудовий варіант для тих, хто дотримується здорового харчування, але не готовий відмовлятися від смаку. Саме такий десерт готували учасники Зважені та щасливі разом з переможницею четвертого сезону Юлією Науменко у 13 випуску від 21.12.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Дієтичний десерт без цукру: смачний рецепт від Зважених та щасливих

Корисний десерт без цукру: інгредієнти

Щоб приготувати корисний десерт без цукру:

  • ряжанка — 300 мл;
  • гарячий шоколад — 2 ст. л.;
  • стевія — 1 ст. л.;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 50 мл;
  • згущене молоко Green Leaf — на ваш смак;
  • гілочка м’яти;
  • ягоди для подачі (лохина, малина, полуниця).

Приготування:

Желатин залийте водою та залиште до набухання. Після цього розтопіть його на водяній бані або в мікрохвильовці до рідкого, однорідного стану.

До розтопленого желатину додайте ряжанку, гарячий шоколад і стевію. Добре перемішайте масу та збийте вінчиком до гладкої консистенції.

Дієтичний десерт без цукру: смачний рецепт від Зважених та щасливих

Готову суміш розлийте у формочки та поставте в холодильник до повного застигання — приблизно на 2 години.

Дієтичний десерт без цукру: смачний рецепт від Зважених та щасливих

Перед подачею полийте десерт згущеним молоком без цукру Green Leaf за смаком, але не більше ніж 1,5 ст. л. на порцію. Прикрасьте ягодами та листочками м’яти.

Дієтичний десерт без цукру: смачний рецепт від Зважених та щасливих

Дієтичний десерт без цукру: смачний рецепт від Зважених та щасливих

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус. Саме вона контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

