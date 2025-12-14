Запечені курячі гомілки з овочами та молодою картоплею: як приготувати

Запечені курячі гомілки з овочами та молодою картоплею: рецепт від Світлани Фус

Запечені курячі гомілки з овочами та молодою картоплею — це приклад простої, поживної та збалансованої вечері, яка чудово вписується у здорове меню. Мінімум інгредієнтів, легкий маринад і запікання без зайвого жиру дозволяють зберегти натуральний смак продуктів і зробити страву корисною для фігури. Саме таку страву готували учасники Зважені та щасливі у 12 випуску від 14.12.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Запечені курячі гомілки з овочами та молодою картоплею: інгредієнти

Щоб приготувати запечені курячі гомілки з овочами та молодою картоплею, вам знадобиться:

курячі гомілки — 4 шт.;

дрібна молода картопля — 10 шт.;

болгарський перець — 4 шт. (невеликі);

кукурудза — 1 качан.

Для маринаду:

олія — 3 ст. л.;

дрібка солі;

суміш перців;

паприка.

Приготування:

Візьміть курячі гомілки, перекладіть у миску, додайте олію, сіль, суміш перців та паприку. Ретельно перемішайте, щоб маринад рівномірно покрив м’ясо.

Молоду картоплю добре помийте, за потреби наріжте навпіл, додайте до неї трохи маринаду та перемішайте.

Болгарський перець промийте, очистіть від насіння та наріжте великими шматками. Качан кукурудзи наріжте порційними шматками.

За допомогою розподілювача викладіть курячі гомілки, картоплю, болгарський перець та кукурудзу у деко мультипечі, рівномірно розподіляючи інгредієнти.

Запікайте страву за температури 180 °C протягом 35 хвилин за високого рівня обдування до рум’яної скоринки та готовності м’яса й овочів.

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус. Саме вона контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

