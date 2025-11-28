Салат з пастою, тунцем і овочами: легкий та корисний рецепт
Якщо ви шукаєте страву, яка поєднує користь, легкість і свіжість, — цей салат із пастою «пера» стане ідеальним варіантом. Він швидко готується, містить багато овочів і чудово пасує як для обіду, так і для здорової вечері. Саме такий салат готували учасники Зважені та щасливі 2025 у 10 випуску від 30.11.2025 за рецептом лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.
Салат з пастою, тунцем і овочами: інгредієнти та приготування
Щоб приготувати смачний салат з пастою «пера», тунцем і овочами, вам знадобиться:
- Паста «пера» La Pasta — 100 г (суха вага).
- Тунець у власному соку — 1 банка (150 г).
- Огірок — 1 шт.
- Помідори чері — 6–8 шт.
- Болгарський перець — ½ шт.
- Червона або зелена цибуля — ¼ шт.
- Грильований кабачок — ½ шт.
- Броколі — 100 г, бланшовані
- Зелень (петрушка/базилік/рукола) — на ваш смак.
- Сік лимона — 1,5 ст. л.
- Оливкова олія — 1 ч. л.
- Сіль, перець — на ваш смак.
Приготування:
Візьміть пасту «пера» La Pasta і відваріть її до стану аль-денте. Потім промийте пасту холодною водою, щоб зупинити процес приготування і зберегти форму та текстуру.
Відкрийте банку тунця, злийте рідину та розімніть шматочки виделкою — так риба рівномірно змішається з овочами.
Наріжте огірок, чері, болгарський перець, кабачок та цибулю. Підготуйте бланшовану броколі — вона додасть салату правильну текстуру та користь.
Візьміть велику миску та з’єднайте пасту, тунець, овочі та зелень. Додайте оливкову олію, полийте лимонним соком і приправте сіллю та перцем на ваш смак. Обережно перемішайте.
Найкраще салат смакує охолодженим — він виходить свіжим, легким і дуже ситним. Смачного!
До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус. Саме вона контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.
