Зважені та щасливі

Салат з пастою, тунцем і овочами: легкий та корисний рецепт

28.11.2025

Якщо ви шукаєте страву, яка поєднує користь, легкість і свіжість, — цей салат із пастою «пера» стане ідеальним варіантом. Він швидко готується, містить багато овочів і чудово пасує як для обіду, так і для здорової вечері. Саме такий салат готували учасники Зважені та щасливі 2025 у 10 випуску від 30.11.2025 за рецептом лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 10 випуск

Салат з пастою, тунцем і овочами: інгредієнти та приготування

Щоб приготувати смачний салат з пастою «пера», тунцем і овочами, вам знадобиться:

  • Паста «пера» La Pasta — 100 г (суха вага).
  • Тунець у власному соку — 1 банка (150 г).
  • Огірок — 1 шт.
  • Помідори чері — 6–8 шт.
  • Болгарський перець — ½ шт.
  • Червона або зелена цибуля — ¼ шт.
  • Грильований кабачок — ½ шт.
  • Броколі — 100 г, бланшовані
  • Зелень (петрушка/базилік/рукола) — на ваш смак.
  • Сік лимона — 1,5 ст. л.
  • Оливкова олія — 1 ч. л.
  • Сіль, перець — на ваш смак.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 10 випуск

Приготування:

Візьміть пасту «пера» La Pasta і відваріть її до стану аль-денте. Потім промийте пасту холодною водою, щоб зупинити процес приготування і зберегти форму та текстуру.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 10 випуск

Відкрийте банку тунця, злийте рідину та розімніть шматочки виделкою — так риба рівномірно змішається з овочами.

Наріжте огірок, чері, болгарський перець, кабачок та цибулю. Підготуйте бланшовану броколі — вона додасть салату правильну текстуру та користь.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 10 випуск

Візьміть велику миску та з’єднайте пасту, тунець, овочі та зелень. Додайте оливкову олію, полийте лимонним соком і приправте сіллю та перцем на ваш смак. Обережно перемішайте.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 10 випуск

Найкраще салат смакує охолодженим — він виходить свіжим, легким і дуже ситним. Смачного!

До речі, усі рецепти, які входять до раціону учасників «Зважені та щасливі 2025», розроблені за рекомендаціями лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус. Саме вона контролює, щоб меню учасників було корисним, збалансованим та простим у приготуванні. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

