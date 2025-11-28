Курячі шашлички в йогуртовому маринаді: смачний рецепт від Світлани Фус

Легкі, пряні та неймовірно соковиті — ці курячі шашлички стануть ідеальним варіантом для швидкої вечері або корисного перекусу. Готуються всього за кілька хвилин у мультипечі, а смак виходить яскравим завдяки ніжному йогуртовому маринаду та ароматним спеціям. Спробуйте приготувати — рецепт від лікарки-дієтологині проєкту «Зважені та щасливі» Світлани Фус точно стане вашим улюбленим.

Курячі шашлички: як приготувати в домашніх умовах

Щоб шашлички вийшли ідеальними, використовуйте якісне м’ясо та свіжі спеції. Усі інгредієнти прості, але разом вони створюють дуже збалансований смак. Отож для приготування курячих шашличків, вам знадобиться:

куряча грудка — 4 шт;

карі — 1 ст. л.;

йогурт нежирний — 100 г;

чорний мелений перець — дрібка;

сіль — на ваш смак;

кінза — невеликий пучок;

лайм — 1 шт;

арахіс — жменя для подачі.

Приготування:

Наріжте курячу грудку середніми смужками, щоб було зручно нанизувати на шпажки. Додайте до курки йогурт, карі, сіль і дрібку чорного перцю. Добре перемішайте, щоб кожен шматочок покрився маринадом.

Залиште м’ясо хоча б на 10-15 хвилин. Так шашлички будуть значно соковитішими.

Акуратно сформуйте порційні мінішашлички. Викладіть шпажки у контейнер мультипечі. Готуйте 14 хвилин при 180°C на високому рівні обдуву.

Перед подачею посипте готові шашлички подрібненим арахісом, додайте свіжу кінзу та збризніть соком лайма — це зробить смак яскравішим та свіжішим.

Меню учасників «Зважені та щасливі 2025» створене за рекомендаціями лікарки-дієтологині Світлани Фус, яка допомагає зробити кожну страву корисною, збалансованою та простою у приготуванні вдома. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ