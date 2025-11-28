Курячі шашлички в йогуртовому маринаді: смачний рецепт від Світлани Фус
Легкі, пряні та неймовірно соковиті — ці курячі шашлички стануть ідеальним варіантом для швидкої вечері або корисного перекусу. Готуються всього за кілька хвилин у мультипечі, а смак виходить яскравим завдяки ніжному йогуртовому маринаду та ароматним спеціям. Спробуйте приготувати — рецепт від лікарки-дієтологині проєкту «Зважені та щасливі» Світлани Фус точно стане вашим улюбленим.
Курячі шашлички: як приготувати в домашніх умовах
Щоб шашлички вийшли ідеальними, використовуйте якісне м’ясо та свіжі спеції. Усі інгредієнти прості, але разом вони створюють дуже збалансований смак. Отож для приготування курячих шашличків, вам знадобиться:
- куряча грудка — 4 шт;
- карі — 1 ст. л.;
- йогурт нежирний — 100 г;
- чорний мелений перець — дрібка;
- сіль — на ваш смак;
- кінза — невеликий пучок;
- лайм — 1 шт;
- арахіс — жменя для подачі.
Приготування:
Наріжте курячу грудку середніми смужками, щоб було зручно нанизувати на шпажки. Додайте до курки йогурт, карі, сіль і дрібку чорного перцю. Добре перемішайте, щоб кожен шматочок покрився маринадом.
Залиште м’ясо хоча б на 10-15 хвилин. Так шашлички будуть значно соковитішими.
Акуратно сформуйте порційні мінішашлички. Викладіть шпажки у контейнер мультипечі. Готуйте 14 хвилин при 180°C на високому рівні обдуву.
Перед подачею посипте готові шашлички подрібненим арахісом, додайте свіжу кінзу та збризніть соком лайма — це зробить смак яскравішим та свіжішим.
Меню учасників «Зважені та щасливі 2025» створене за рекомендаціями лікарки-дієтологині Світлани Фус, яка допомагає зробити кожну страву корисною, збалансованою та простою у приготуванні вдома. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.
Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ
Дякуємо!
Тепер редактори знають.