Запечені яблука з домашнім сиром: як приготувати в домашніх умовах

Запечені яблука з ніжною сирною начинкою: рецепт від В’ячеслава Грабового

У 9 випуску «Зважених та щасливих» учасники отримали особливий виклик — приготувати корисний десерт у присутності зіркових суддів «МастерШеф» Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського. Атмосфера була напруженою, адже на приготування — лише одна година, а оцінювати будуть топові шефи країни. Серед усіх солодких ідей своєю простотою та домашнім теплом виділився десерт від В’ячеслава Грабового — запечені яблука з ніжною сирною начинкою.

Запечені яблука з домашнім сиром: рецепт В’ячеслава Грабового

Щоб приготувати запечені яблука, вам знадобиться:

зелені яблука;

кисломолочний сир 5%;

родзинки;

стевія.

Приготування:

Візьміть яблука та добре промийте їх разом із родзинками. Видаліть у яблук серцевину, створивши достатньо місця для начинки.

Змішайте сир із родзинками, додайте трохи стевії — має вийти солодка, м’яка начинка. Начиніть кожне яблуко сирною сумішшю, щільно утрамбувавши начинку.

Викладіть яблука у форму та запікайте 15-20 хвилин за температури 180°C, доки вони не стануть м’якими та ароматними.

Результат — теплий, ніжний і дуже корисний десерт, який легко приготувати вдома та який точно сподобається всім поціновувачам здорових солодощів.

