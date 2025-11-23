Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Запечені яблука з ніжною сирною начинкою: рецепт від В’ячеслава Грабового

23.11.2025

У 9 випуску «Зважених та щасливих» учасники отримали особливий виклик — приготувати корисний десерт у присутності зіркових суддів «МастерШеф» Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського. Атмосфера була напруженою, адже на приготування — лише одна година, а оцінювати будуть топові шефи країни. Серед усіх солодких ідей своєю простотою та домашнім теплом виділився десерт від В’ячеслава Грабового — запечені яблука з ніжною сирною начинкою.

Запечені яблука

Запечені яблука з домашнім сиром: рецепт В’ячеслава Грабового

Щоб приготувати запечені яблука, вам знадобиться:

  • зелені яблука;
  • кисломолочний сир 5%;
  • родзинки;
  • стевія.

Запечені яблука з домашнім сиром: як приготувати в домашніх умовах

Приготування:

Візьміть яблука та добре промийте їх разом із родзинками. Видаліть у яблук серцевину, створивши достатньо місця для начинки.

Змішайте сир із родзинками, додайте трохи стевії — має вийти солодка, м’яка начинка. Начиніть кожне яблуко сирною сумішшю, щільно утрамбувавши начинку.

Викладіть яблука у форму та запікайте 15-20 хвилин за температури 180°C, доки вони не стануть м’якими та ароматними.

Результат — теплий, ніжний і дуже корисний десерт, який легко приготувати вдома та який точно сподобається всім поціновувачам здорових солодощів.

А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
бельгійські вафлі
Зважені та щасливі

Бельгійські вафлі з кисломолочного сиру: простий та корисний рецепт від Надії Варчук

 Сирники
Зважені та щасливі

Корисні та смачні: як приготувати сирники за рецептом Вікторії Армаш

 Чіа-пудинг
Зважені та щасливі

Чіа-пудинг з грецьким йогуртом: корисний рецепт від Надії Варчук

 Цукерки з горіхів та кураги
Зважені та щасливі

Цукерки з горіхів і кураги: корисний десерт від Маґдалини Димид

 Шоколадний мус від суддів МастерШеф
Зважені та щасливі

Шоколадний мус від суддів «МастерШеф»: рецепт Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського

 Яловичі котлети
Зважені та щасливі

Ніжні всередині та рум’яні зовні: як приготувати соковиті яловичі котлети

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити