Запечені яблука з домашнім сиром: як приготувати в домашніх умовах

Запечені яблука з ніжною сирною начинкою: рецепт від В’ячеслава Грабового
У 9 випуску «Зважених та щасливих» учасники отримали особливий виклик — приготувати корисний десерт у присутності зіркових суддів «МастерШеф» Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського. Атмосфера була напруженою, адже на приготування — лише одна година, а оцінювати будуть топові шефи країни. Серед усіх солодких ідей своєю простотою та домашнім теплом виділився десерт від В’ячеслава Грабового — запечені яблука з ніжною сирною начинкою.
Запечені яблука з домашнім сиром: рецепт В’ячеслава Грабового
Щоб приготувати запечені яблука, вам знадобиться:
- зелені яблука;
- кисломолочний сир 5%;
- родзинки;
- стевія.
Приготування:
Візьміть яблука та добре промийте їх разом із родзинками. Видаліть у яблук серцевину, створивши достатньо місця для начинки.
Змішайте сир із родзинками, додайте трохи стевії — має вийти солодка, м’яка начинка. Начиніть кожне яблуко сирною сумішшю, щільно утрамбувавши начинку.
Викладіть яблука у форму та запікайте 15-20 хвилин за температури 180°C, доки вони не стануть м’якими та ароматними.
Результат — теплий, ніжний і дуже корисний десерт, який легко приготувати вдома та який точно сподобається всім поціновувачам здорових солодощів.
