Як приготувати корисні цукерки з горіхів і кураги: рецепт

Цукерки з горіхів і кураги: корисний десерт від Маґдалини Димид
У 9-му випуску «Зважені та щасливі» на учасників чекала особлива кулінарна місія. До табору завітали судді «МастерШеф» — Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський — аби провести фінальну перевірку тижня. За одну годину кожен мав створити власний десерт, який був би не лише корисним, а й по-справжньому смачним. Маґдалина Димид підготувала цукерки з горіхів і кураги — простий, натуральний і енергетичний десерт, який легко повторити вдома.
Цукерки з горіхів і кураги: рецепт від Маґдалини Димид
Необхідні ігредієнти:
- волоські горіхи — 5 шт.
- лісові горіхи — 5 шт.
- макадамія — 1 шт.
- курага — 4 шт.
- мед — 1 ч. л.
- кокосова стружка — для обвалювання.
Приготування:
Волоські, лісові горіхи та макадамію подрібнити у блендері. Якщо хочеш більш «фактурні» цукерки — горіхи можна порубати ножем.
Курагу подрібніть так само як і горіхи, та змішайте все разом до однорідної маси. Додайте мед та ретельно перемішайте. Масу потрібно добре вимісити руками — вона має стати липкою та щільною.
Вологими руками сформуйте невеликі кульки та обваляйте їх у кокосовій стружці. Цукерки можна їсти одразу або охолодити в холодильнику, щоб вони стали більш твердими та тримали форму.
Натуральні горіхово-курагові цукерки без цукру — ідеальний енергетичний перекус, який легко приготувати за кілька хвилин в домашніх умовах.
