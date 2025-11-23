Як приготувати корисні цукерки з горіхів і кураги: рецепт

Цукерки з горіхів і кураги: корисний десерт від Маґдалини Димид

У 9-му випуску «Зважені та щасливі» на учасників чекала особлива кулінарна місія. До табору завітали судді «МастерШеф» — Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський — аби провести фінальну перевірку тижня. За одну годину кожен мав створити власний десерт, який був би не лише корисним, а й по-справжньому смачним. Маґдалина Димид підготувала цукерки з горіхів і кураги — простий, натуральний і енергетичний десерт, який легко повторити вдома.

Цукерки з горіхів і кураги: рецепт від Маґдалини Димид

Необхідні ігредієнти:

волоські горіхи — 5 шт.

лісові горіхи — 5 шт.

макадамія — 1 шт.

курага — 4 шт.

мед — 1 ч. л.

кокосова стружка — для обвалювання.

Приготування:

Волоські, лісові горіхи та макадамію подрібнити у блендері. Якщо хочеш більш «фактурні» цукерки — горіхи можна порубати ножем.

Курагу подрібніть так само як і горіхи, та змішайте все разом до однорідної маси. Додайте мед та ретельно перемішайте. Масу потрібно добре вимісити руками — вона має стати липкою та щільною.

Вологими руками сформуйте невеликі кульки та обваляйте їх у кокосовій стружці. Цукерки можна їсти одразу або охолодити в холодильнику, щоб вони стали більш твердими та тримали форму.

Натуральні горіхово-курагові цукерки без цукру — ідеальний енергетичний перекус, який легко приготувати за кілька хвилин в домашніх умовах.

