Зважені та щасливі

Цукерки з горіхів і кураги: корисний десерт від Маґдалини Димид

23.11.2025

У 9-му випуску «Зважені та щасливі» на учасників чекала особлива кулінарна місія. До табору завітали судді «МастерШеф» — Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський — аби провести фінальну перевірку тижня. За одну годину кожен мав створити власний десерт, який був би не лише корисним, а й по-справжньому смачним. Маґдалина Димид підготувала цукерки з горіхів і кураги — простий, натуральний і енергетичний десерт, який легко повторити вдома.

Цукерки від Маґдалини Димид

Цукерки з горіхів і кураги: рецепт від Маґдалини Димид

Необхідні ігредієнти:

  • волоські горіхи — 5 шт.
  • лісові горіхи — 5 шт.
  • макадамія — 1 шт.
  • курага — 4 шт.
  • мед — 1 ч. л.
  • кокосова стружка — для обвалювання.

Як приготувати корисні цукерки з горіхів і кураги: рецепт

Приготування:

Волоські, лісові горіхи та макадамію подрібнити у блендері. Якщо хочеш більш «фактурні» цукерки — горіхи можна порубати ножем.

Курагу подрібніть так само як і горіхи, та змішайте все разом до однорідної маси. Додайте мед та ретельно перемішайте. Масу потрібно добре вимісити руками — вона має стати липкою та щільною.

Вологими руками сформуйте невеликі кульки та обваляйте їх у кокосовій стружці. Цукерки можна їсти одразу або охолодити в холодильнику, щоб вони стали більш твердими та тримали форму.

Натуральні горіхово-курагові цукерки без цукру — ідеальний енергетичний перекус, який легко приготувати за кілька хвилин в домашніх умовах.

А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

