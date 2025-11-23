Шоколадний мус від суддів «МастерШеф»: рецепт Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського
На девʼятому тижні проєкту «Зважені та щасливі» до учасників завітали зіркові гості — судді «МастерШеф» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Вони не лише підготували завдання учасникам, а й вирішили показати приклад: створили корисний, але водночас вишуканий десерт — ніжний шоколадний мус із хрустким чипсом із льону та чіа. Рецепт від суддів «МастерШеф» – читайте в нашому матеріалі.
Шоколадний мус від суддів «МастерШеф»: необхідні інгредієнти
Для шоколадного мусу вам знадобиться:
- чорний шоколад 85% – 300 г;
- гаряча вода – 300 г;
- чіа – 50 г;
- льон – 150 г;
- вівсянка – 40 г.
Приготування:
Візьміть чорний шоколад і подрібніть його на шматочки. Перелийте гарячу воду у жаростійку миску та поставте її на льодову баню. Додайте шоколад у воду в пропорції 1:1 та мішайте, поки маса не стане гладкою та однорідною.
Перелийте шоколадну суміш у форму та дайте їй повністю охолонути в холодильнику, поки не застигне.
А тепер приготуйте чипс: змішайте льон, чіа та вівсянку у невеликій каструлі. Долийте воду так, щоб вона покривала суміш, та поставте на середній вогонь.
Доведіть до кипіння й підсолодіть стевією за бажанням. Варіть, поки насіння льону та чіа не вберуть рідину й не утворять густу масу.
Розподіліть суміш тонким шаром на деку, застеленому пергаментом. Відправте у духовку за температури 150-160 °C, щоб висушити та отримати хрусткий чипс. Дайте йому охолонути та поламайте на шматочки.
Викладіть застиглий мус у тарілку чи креманку та додайте шматочок хрусткого чипса з льону й чіа.
А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.
