Шоколадний мус від суддів «МастерШеф»: рецепт Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського

На девʼятому тижні проєкту «Зважені та щасливі» до учасників завітали зіркові гості — судді «МастерШеф» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Вони не лише підготували завдання учасникам, а й вирішили показати приклад: створили корисний, але водночас вишуканий десерт — ніжний шоколадний мус із хрустким чипсом із льону та чіа. Рецепт від суддів «МастерШеф» – читайте в нашому матеріалі.

Шоколадний мус від суддів «МастерШеф»: необхідні інгредієнти

Для шоколадного мусу вам знадобиться:

чорний шоколад 85% – 300 г;

гаряча вода – 300 г;

чіа – 50 г;

льон – 150 г;

вівсянка – 40 г.

Приготування:

Візьміть чорний шоколад і подрібніть його на шматочки. Перелийте гарячу воду у жаростійку миску та поставте її на льодову баню. Додайте шоколад у воду в пропорції 1:1 та мішайте, поки маса не стане гладкою та однорідною.

Перелийте шоколадну суміш у форму та дайте їй повністю охолонути в холодильнику, поки не застигне.

А тепер приготуйте чипс: змішайте льон, чіа та вівсянку у невеликій каструлі. Долийте воду так, щоб вона покривала суміш, та поставте на середній вогонь.

Доведіть до кипіння й підсолодіть стевією за бажанням. Варіть, поки насіння льону та чіа не вберуть рідину й не утворять густу масу.

Розподіліть суміш тонким шаром на деку, застеленому пергаментом. Відправте у духовку за температури 150-160 °C, щоб висушити та отримати хрусткий чипс. Дайте йому охолонути та поламайте на шматочки.

Викладіть застиглий мус у тарілку чи креманку та додайте шматочок хрусткого чипса з льону й чіа.

