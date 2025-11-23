Проєкти
Зважені та щасливі

Шоколадний мус від суддів «МастерШеф»: рецепт Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського

23.11.2025

На девʼятому тижні проєкту «Зважені та щасливі» до учасників завітали зіркові гості — судді «МастерШеф» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Вони не лише підготували завдання учасникам, а й вирішили показати приклад: створили корисний, але водночас вишуканий десерт — ніжний шоколадний мус із хрустким чипсом із льону та чіа. Рецепт від суддів «МастерШеф» – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 9 випуск

Шоколадний мус від суддів «МастерШеф»: необхідні інгредієнти

Для шоколадного мусу вам знадобиться:

  • чорний шоколад 85% – 300 г;
  • гаряча вода – 300 г;
  • чіа – 50 г;
  • льон – 150 г;
  • вівсянка – 40 г.

Приготування: 

Візьміть чорний шоколад і подрібніть його на шматочки. Перелийте гарячу воду у жаростійку миску та поставте її на льодову баню. Додайте шоколад у воду в пропорції 1:1 та мішайте, поки маса не стане гладкою та однорідною.

Перелийте шоколадну суміш у форму та дайте їй повністю охолонути в холодильнику, поки не застигне.

А тепер приготуйте чипс: змішайте льон, чіа та вівсянку у невеликій каструлі. Долийте воду так, щоб вона покривала суміш, та поставте на середній вогонь.

Доведіть до кипіння й підсолодіть стевією за бажанням. Варіть, поки насіння льону та чіа не вберуть рідину й не утворять густу масу.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 9 випуск

Розподіліть суміш тонким шаром на деку, застеленому пергаментом. Відправте у духовку за температури 150-160 °C, щоб висушити та отримати хрусткий чипс. Дайте йому охолонути та поламайте на шматочки.

Викладіть застиглий мус у тарілку чи креманку та додайте шматочок хрусткого чипса з льону й чіа.

Шоколадний мус від суддів МастерШеф

А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

