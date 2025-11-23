Корисні та смачні: як приготувати сирники за рецептом Вікторії Армаш

У 9-му випуску «Зважені та щасливі» до учасників завітали судді «МастерШеф» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Вони дали учасникам завдання: за одну годину приготувати смачний та корисний десерт. Одним із результатів цього випробування стали корисні сирники від Вікторії Армаш — ніжні, ароматні та дуже прості у приготуванні.

Сирники: рецепт від Вікторії Армаш

Для корисних та смачних сирників, вам знадобиться:

кисломолочний сир 5% — 400 г;

яйця — 2–3 шт.;

стевія — на ваш смак;

цільнозернове борошно — 3–5 ст. л.;

дрібка солі;

сухофрукти — за бажанням.

Приготування:

Візьміть кисломолочний сир і перетріть його через сито або розімніть виделкою до однорідної текстури. Додайте яйця, стевію та дрібку солі. Перемішайте до гладкої маси.

Додавайте борошно поступово, поки тісто не стане м’яким і не буде липнути до рук. Змочіть руки водою та сформуйте сирники бажаної форми.

Розігрійте пательню та збризніть її невеликою кількістю оливкової олії. Обсмажуйте сирники по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні — до рум’яної скоринки.

А якщо ви хочете приготувати сирники в духовці:

Підготуйте деко: застеліть пергамент та збризніть його оливковою олією або змастіть нежирним йогуртом. Викладіть сирники рівномірно. Випікайте при 180 °C 20–25 хвилин, на половині часу переверніть.

Фото: Pexels