Корисні та смачні: як приготувати сирники за рецептом Вікторії Армаш
У 9-му випуску «Зважені та щасливі» до учасників завітали судді «МастерШеф» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Вони дали учасникам завдання: за одну годину приготувати смачний та корисний десерт. Одним із результатів цього випробування стали корисні сирники від Вікторії Армаш — ніжні, ароматні та дуже прості у приготуванні.
Сирники: рецепт від Вікторії Армаш
Для корисних та смачних сирників, вам знадобиться:
- кисломолочний сир 5% — 400 г;
- яйця — 2–3 шт.;
- стевія — на ваш смак;
- цільнозернове борошно — 3–5 ст. л.;
- дрібка солі;
- сухофрукти — за бажанням.
Приготування:
Візьміть кисломолочний сир і перетріть його через сито або розімніть виделкою до однорідної текстури. Додайте яйця, стевію та дрібку солі. Перемішайте до гладкої маси.
Додавайте борошно поступово, поки тісто не стане м’яким і не буде липнути до рук. Змочіть руки водою та сформуйте сирники бажаної форми.
Розігрійте пательню та збризніть її невеликою кількістю оливкової олії. Обсмажуйте сирники по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні — до рум’яної скоринки.
А якщо ви хочете приготувати сирники в духовці:
- Підготуйте деко: застеліть пергамент та збризніть його оливковою олією або змастіть нежирним йогуртом.
- Викладіть сирники рівномірно.
- Випікайте при 180 °C 20–25 хвилин, на половині часу переверніть.
А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.
