Зважені та щасливі

Чіа-пудинг з грецьким йогуртом: корисний рецепт від Надії Варчук

23.11.2025

У 9 випуску «Зважені та щасливі» учасникам випала непроста кулінарна місія — за одну годину створити корисний десерт, який оцінюватимуть зіркові судді «МастерШеф» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Надія Варчук обрала легкий, швидкий і доволі вишуканий варіант — ніжний чіа-пудинг із грецьким йогуртом та ягодами. Такий десерт — справжній порятунок для тих, хто хоче солоденького, але без зайвих калорій.

Чіа-пудинг від Надії Варчук

Як приготувати чіа-пудинг з йогуртом

Щоб приготувати корисний чіа-пудинг із грецьким йогуртом та ягодами, вам знадобиться:

  • насіння чіа — 1 ст. л.;
  • грецький йогурт — 200 г;
  • сезонні ягоди — для декору;
  • листочки м’яти — за бажанням.

Чіа-пудинг від Надії Варчук

Приготування:

Змішайте насіння чіа з грецьким йогуртом до однорідної консистенції. Дайте масі настоятися кілька хвилин, аби чіа почали набухати.

Перелийте пудинг у склянку або креманку. Прикрасьте сезонними ягодами та свіжою м’ятою.

Такий десерт не лише гарно виглядає, а й дарує легкість та енергію.

А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Головне фото: Depositphotos

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

