Чіа-пудинг з грецьким йогуртом: корисний рецепт від Надії Варчук
У 9 випуску «Зважені та щасливі» учасникам випала непроста кулінарна місія — за одну годину створити корисний десерт, який оцінюватимуть зіркові судді «МастерШеф» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Надія Варчук обрала легкий, швидкий і доволі вишуканий варіант — ніжний чіа-пудинг із грецьким йогуртом та ягодами. Такий десерт — справжній порятунок для тих, хто хоче солоденького, але без зайвих калорій.
Як приготувати чіа-пудинг з йогуртом
Щоб приготувати корисний чіа-пудинг із грецьким йогуртом та ягодами, вам знадобиться:
- насіння чіа — 1 ст. л.;
- грецький йогурт — 200 г;
- сезонні ягоди — для декору;
- листочки м’яти — за бажанням.
Приготування:
Змішайте насіння чіа з грецьким йогуртом до однорідної консистенції. Дайте масі настоятися кілька хвилин, аби чіа почали набухати.
Перелийте пудинг у склянку або креманку. Прикрасьте сезонними ягодами та свіжою м’ятою.
Такий десерт не лише гарно виглядає, а й дарує легкість та енергію.
Головне фото: Depositphotos
