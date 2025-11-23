Проєкти
Зважені та щасливі

Бельгійські вафлі з кисломолочного сиру: простий та корисний рецепт від Надії Варчук

23.11.2025

У 9-му випуску «Зважені та щасливі» учасників чекала особлива подія — на кухню завітали судді «МастерШеф» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Вони провели фінальну перевірку тижня і дали учасникам непросте завдання: за одну годину приготувати корисний та смачний десерт. Один із таких десертів — бельгійські вафлі з кисломолочного сиру від Надії Варчук.

Бельгійські вафлі з кисломолочного сиру від Надії Варчук

Бельгійські вафлі з кисломолочного сиру: рецепт від Надії Варчук

Для бельгійських вафлів з кисломолочного сиру, вам знадобиться:

  • кисломолочний сир 5% — 350 г;
  • яйця — 1–2 шт.;
  • ванілін — дрібка;
  • борошно рисове — 150 г;
  • кокосова стружка — 100 г;
  • сезонні фрукти — для подавання;
  • м’ята — кілька листочків.

Приготування:

Візьміть кисломолочний сир, яйця, ванілін, рисове борошно та кокосову стружку. Змішайте всі інгредієнти до однорідної густої маси.

Розігрійте вафельницю та випікайте вафлі до золотистої скоринки. Подавайте зі свіжими сезонними фруктами та листочками м’яти.

А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
