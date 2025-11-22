Ніжні всередині та рум’яні зовні: як приготувати соковиті яловичі котлети

Іноді саме прості рецепти стають улюбленими — особливо коли вони поєднують користь, насичений смак і легкість приготування. Ці яловичі котлети — саме такі. Вони готуються без зайвого жиру, з овочами та в мультипечі, яка дозволяє зберегти соковитість і аромат. Саме такі яловичі котлети готували учасники Зважені та щасливі 2025 в 9 випуску від 23.11.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Яловичі котлети: інгредієнти

Щоб приготувати яловичі котлети, вам знадобиться:

яловичий фарш — 360 г;

цибуля — 80 г;

морква — 60 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — 3 г;

дрібка чорного перцю.

Як приготувати яловичі котлети

Підготуйте овочі: візьміть моркву та цибулю й подрібніть їх — можна на дрібній тертці або у блендері, щоб овочі добре поєдналися з фаршем та зробили котлети ніжнішими.

Тепер змішайте інгредієнти. Додайте до овочів яловичий фарш і яйце. Посоліть, додайте дрібку перцю та ретельно перемішайте масу до однорідності. Не поспішайте — чим краще вимішана котлетна маса, тим соковитішою буде страва.

Сформуйте котлети: змочіть руки водою й сформуйте акуратні котлети середнього розміру. Так вони будуть рівномірно пропікатися і зберігатимуть форму.

Викладіть котлети на аксесуар для вока або для приготування на парі. Готуйте 30 хвилин при температурі 170°C. Такий спосіб дозволяє котлетам залишатися ніжними всередині та не пересушуватись.

Готові котлети чудово поєднуються зі свіжим салатом, овочами на пару або легким соусом на йогуртовій основі.

А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ