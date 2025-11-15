Проєкти
Зважені та щасливі

Вафельні коржі зі згущеним молоком: як приготувати легкий десерт

15.11.2025

Корисний десерт може бути не менш апетитним, ніж класичні солодощі. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин часу — і у вас на столі з’являється легкий, хрусткий та яскравий десерт із вафельних коржів. Він ідеально підійде як для швидкого перекусу, так і для корисної заміни тістечка до чаю. Саме такий десерт готували учасники Зважені та щасливі 2025 у 8 випуску від 16.11.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Вафельні коржі зі згущеним молоком: як приготувати десерт в домашніх умовах

Вафельні коржі зі згущеним молоком: як приготувати

Щоб приготувати смачний та корисний десерт з вафельних коржів, вам знадобиться:

  • готові вафельні коржі (брізолі);
  • топінг без цукру Green Leaf (згущене молоко);
  • ягоди та фрукти — на ваш смак.

Приготування:

Візьміть кілька вафельних коржів та щедро змастіть їх топінгом Green Leaf. Складіть коржі один на одний, формуючи ніжний багатошаровий десерт.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 8 випуск

Верхній шар також покрийте невеликою кількістю топінгу. Прикрасьте свіжими ягодами або фруктами — так десерт стане яскравішим, свіжішим і ще кориснішим.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 8 випуск

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 8 випуск

Готово! Легко, швидко та дуже смачно. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

