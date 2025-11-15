Вафельні коржі зі згущеним молоком: як приготувати десерт в домашніх умовах

Вафельні коржі зі згущеним молоком: як приготувати легкий десерт

Корисний десерт може бути не менш апетитним, ніж класичні солодощі. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин часу — і у вас на столі з’являється легкий, хрусткий та яскравий десерт із вафельних коржів. Він ідеально підійде як для швидкого перекусу, так і для корисної заміни тістечка до чаю. Саме такий десерт готували учасники Зважені та щасливі 2025 у 8 випуску від 16.11.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Вафельні коржі зі згущеним молоком: як приготувати

Щоб приготувати смачний та корисний десерт з вафельних коржів, вам знадобиться:

готові вафельні коржі (брізолі);

топінг без цукру Green Leaf (згущене молоко);

ягоди та фрукти — на ваш смак.

Приготування:

Візьміть кілька вафельних коржів та щедро змастіть їх топінгом Green Leaf. Складіть коржі один на одний, формуючи ніжний багатошаровий десерт.

Верхній шар також покрийте невеликою кількістю топінгу. Прикрасьте свіжими ягодами або фруктами — так десерт стане яскравішим, свіжішим і ще кориснішим.

Готово! Легко, швидко та дуже смачно. А більше корисних рецептів від «Зважених та щасливих» шукайте тут.

