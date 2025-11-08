Паста з броколі та шпинатом: легка й корисна страва від «Зважених та щасливих»

Хочете приготувати щось легке, яскраве і корисне — без шкоди для фігури? Ця зелена паста з броколі, шпинатом і авокадо — саме те, що потрібно. Вона поєднує свіжість овочів, кремову текстуру соусу та насичений смак спецій. І головне — усе просто, швидко й дуже смачно! Саме таку пасту готували учасники Зважені та щасливі 2025 у 7 випуску від 09.11.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Паста з броколі та шпинатом: рецепт та необхідні інгредієнти

Щоб приготувати корисну та смачну пасту з броколі, шпинатом та овочами вам знадобиться:

паста «спіральки» La Pasta – 100 грамів;

броколі – 50 грамів;

зелений горошок (морожений або свіжий) – 50 грамів;

помідори – 100 грамів;

часник – 1 зубчик;

шпинат – 50 грамів;

авокадо – 50 грамів;

лимонний сік – 1 ч. л.;

сіль, перець – на ваш смак.

Приготування:

Зваріть пасту у воді з сіллю, перцем, лавровим листом і зубчиком часнику. За 3 хвилини до готовності пасти додайте до каструлі броколі та зелений горошок.

Коли все звариться, злийте воду і дайте пасті з овочами охолонути. Тепер приготуйте заправку: подрібніть шпинат, авокадо і часник у блендері, додайте лимонний сік, сіль і перець на ваш смак.

Помідори чері наріжте половинками і додайте до пасти з броколі та горошком.

Перед подачею заправте страву шпинатною заправкою — і насолоджуйтеся ніжним смаком, який заряджає енергією та користю.

А більше корисних рецептів від Зважених та щасливих шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ