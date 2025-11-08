Проєкти
Зважені та щасливі

Паста з броколі та шпинатом: легка й корисна страва від «Зважених та щасливих»

08.11.2025

Хочете приготувати щось легке, яскраве і корисне — без шкоди для фігури? Ця зелена паста з броколі, шпинатом і авокадо — саме те, що потрібно. Вона поєднує свіжість овочів, кремову текстуру соусу та насичений смак спецій. І головне — усе просто, швидко й дуже смачно! Саме таку пасту готували учасники Зважені та щасливі 2025 у 7 випуску від 09.11.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 7 випуск

Паста з броколі та шпинатом: рецепт та необхідні інгредієнти

Щоб приготувати корисну та смачну пасту з броколі, шпинатом та овочами вам знадобиться:

  • паста «спіральки» La Pasta – 100 грамів;
  • броколі – 50 грамів;
  • зелений горошок (морожений або свіжий) – 50 грамів;
  • помідори – 100 грамів;
  • часник – 1 зубчик;
  • шпинат – 50 грамів;
  • авокадо – 50 грамів;
  • лимонний сік – 1 ч. л.;
  • сіль, перець – на ваш смак.

Приготування:

Зваріть пасту у воді з сіллю, перцем, лавровим листом і зубчиком часнику. За 3 хвилини до готовності пасти додайте до каструлі броколі та зелений горошок.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 7 випуск

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 7 випуск

Коли все звариться, злийте воду і дайте пасті з овочами охолонути. Тепер приготуйте заправку: подрібніть шпинат, авокадо і часник у блендері, додайте лимонний сік, сіль і перець на ваш смак.

Помідори чері наріжте половинками і додайте до пасти з броколі та горошком.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 7 випуск

Перед подачею заправте страву шпинатною заправкою — і насолоджуйтеся ніжним смаком, який заряджає енергією та користю.

Рецепт від Зважених та щасливих 2025 7 випуск

А більше корисних рецептів від Зважених та щасливих шукайте тут.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

