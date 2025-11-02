Проєкти
Зважені та щасливі

Вівсяний млинець зі згущеним молоком Green Leaf: смачний рецепт дієтичного сніданку

02.11.2025

Ніжний, ароматний і поживний — цей вівсяний млинець стане ідеальним варіантом корисного сніданку або перекусу. Поєднання вівсяних пластівців, стевії та натурального згущеного молока Green Leaf створює відчуття справжнього десерту, який можна їсти без докорів сумління. Саме такі млинці готували учасники Зважені та щасливі 2025 у 6 випуску від 02.11.2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус.

Вівсяні млинці: рецепт та необхідні інгредієнти

Вівсяні млинці: інгредієнти на одну порцію

Для приготування вівсяних млинців вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці – 40 грамів;
  • яйце – 1 шт;
  • молоко – 50 мл;
  • кокосова олія – 2 грами;
  • солодкої стевії Green Leaf – 1 ч. л.;
  • полуниця або інші ягоди — на ваш смак;
  • згущеного молока Green Leaf – 1 ст. л.

Як приготувати вівсяні млинці

Змішайте вівсяні пластівці, яйце, молоко, кокосову олію та додайте солодку стевію Green Leaf. Перемішайте суміш і залиште на 1 хвилину, щоб пластівці всотали молоко.

Вівсяні млинці: рецепт та необхідні інгредієнти

Розігрійте пательню та змастіть її невеликою кількістю рослинної олії. Вилийте тісто й смажте млинець під кришкою по 2 хвилини з кожного боку.

Вівсяні млинці: рецепт та необхідні інгредієнти

Подавайте з ягодами — полуницею, малиною чи лохиною — і полийте згущеним молоком Green Leaf. Хай смакує!

Вівсяні млинці: рецепт та необхідні інгредієнти

А більше корисних рецептів від Зважених та щасливих шукайте тут.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

