Дієтичні сирники в духовці: рецепт здорового сніданку

Дієтичні сирники в духовці: простий рецепт ніжного сніданку
Хочете розпочати день із чогось корисного, смачного і легкого? Спробуйте дієтичні сирники в духовці, які не поступаються класичним на смак, але при цьому мають менше калорій. Завдяки натуральному підсолоджувачу — стевії від Green Leaf — десерт виходить солодким без цукру, а ніжна консистенція забезпечує справжнє задоволення від кожного шматочка. Саме такі сирники готували учасники Зважені та щасливі 2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус у 5 випуску проєкту Зважені та щасливі.
Ніжні сирники в духовці: інгредієнти на 8 сирників
Щоб приготувати смачні сирники в духовці, вам знадобиться:
- кисломолочний сир 5% – 280 грамів;
- кокосове борошно – 40 грамів;
- стевії Green Leaf – 1–2 ст. л.;
- ванільний екстракт – пару крапель рідкого або щіпку сухого;
- яйце – 1 шт.;
- дрібка солі;
- розпушувач – ½ ч. л.;
- рослинна олія для змащування форм;
- згущене молоко Green Leaf – до 3 ст. л. для подачі;
- ягоди та м’ята – для прикрашання.
Приготування сирників:
Підготуйте сир. Візьміть кисломолочний сир і ретельно розітріть його або протріть через сито, щоб не залишилось грудочок.
Змішайте основні інгредієнти: додайте до сиру яйце, стевію, ванільний екстракт і дрібку солі.
Добре перемішайте, поки маса не стане однорідною. В окремій мисці змішайте кокосове борошно з розпушувачем, потім поступово додайте до сирної суміші. Тісто має бути помірно густим, щоб ви легко могли формувати сирники.
Змастіть силіконові формочки рослинною олією, викладіть тісто і помістіть у духовку. Випікайте при 180°C приблизно 20-25 хвилин, поки сирники не стануть рум’яними.
Готові сирники подайте зі згущеним молоком Green Leaf, яке додасть солодкості без зайвих калорій. Прикрасьте ягодами та листочками м’яти.
Ніжні, ароматні та корисні — ці сирники в духовці стануть ідеальним варіантом здорового сніданку. Смачного! А більше корисних рецептів від Зважених та щасливих шукайте тут.
Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ
Дякуємо!
Тепер редактори знають.