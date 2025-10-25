Проєкти
Зважені та щасливі

Дієтичні сирники в духовці: простий рецепт ніжного сніданку

25.10.2025

Хочете розпочати день із чогось корисного, смачного і легкого? Спробуйте дієтичні сирники в духовці, які не поступаються класичним на смак, але при цьому мають менше калорій. Завдяки натуральному підсолоджувачу — стевії від Green Leaf — десерт виходить солодким без цукру, а ніжна консистенція забезпечує справжнє задоволення від кожного шматочка. Саме такі сирники готували учасники Зважені та щасливі 2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус у 5 випуску проєкту Зважені та щасливі

Дієтичні сирники в духовці: рецепт здорового сніданку

Ніжні сирники в духовці: інгредієнти на 8 сирників

Щоб приготувати смачні сирники в духовці, вам знадобиться:

  • кисломолочний сир 5% – 280 грамів;
  • кокосове борошно – 40 грамів;
  • стевії Green Leaf – 1–2 ст. л.;
  • ванільний екстракт – пару крапель рідкого або щіпку сухого;
  • яйце – 1 шт.;
  • дрібка солі;
  • розпушувач – ½ ч. л.;
  • рослинна олія для змащування форм;
  • згущене молоко Green Leaf – до 3 ст. л. для подачі;
  • ягоди та м’ята – для прикрашання.

Приготування сирників:

Підготуйте сир. Візьміть кисломолочний сир і ретельно розітріть його або протріть через сито, щоб не залишилось грудочок.

Змішайте основні інгредієнти: додайте до сиру яйце, стевію, ванільний екстракт і дрібку солі.

Дієтичні сирники в духовці: рецепт здорового сніданку

Добре перемішайте, поки маса не стане однорідною. В окремій мисці змішайте кокосове борошно з розпушувачем, потім поступово додайте до сирної суміші. Тісто має бути помірно густим, щоб ви легко могли формувати сирники.

Змастіть силіконові формочки рослинною олією, викладіть тісто і помістіть у духовку. Випікайте при 180°C приблизно 20-25 хвилин, поки сирники не стануть рум’яними.

Дієтичні сирники в духовці: рецепт здорового сніданку

Готові сирники подайте зі згущеним молоком Green Leaf, яке додасть солодкості без зайвих калорій. Прикрасьте ягодами та листочками м’яти.

Дієтичні сирники в духовці: рецепт здорового сніданку

Дієтичні сирники в духовці: рецепт здорового сніданку

Ніжні, ароматні та корисні — ці сирники в духовці стануть ідеальним варіантом здорового сніданку. Смачного! А більше корисних рецептів від Зважених та щасливих шукайте тут.

