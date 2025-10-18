Фруктовий лимонад без цукру зі стевією Green Leaf: як приготувати вдома

Солодко й корисно: рецепт фруктового лимонаду без цукру зі стевією Green Leaf
Хоч осінь уже дарує прохолоду, організм усе одно потребує достатньої кількості води й вітамінів. Спробуйте приготувати фруктовий лимонад без цукру — легкий, ароматний і корисний напій, який підтримає бадьорість навіть у похмурі дні. Рецепт лимонаду, який готували учасники Зважені та щасливі у 4 випуску за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус – читайте на STB.UA.
Смачний лимонад без цукру: інгредієнти
Для приготування лимонаду вам знадобиться:
- гаряча вода – 120 мл;
- прохолодна вода – 800 мл;
- стевії Green Leaf – 1,5-2 ст. л.;
- апельсини – 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- лайм – 1 шт. або додатково 1 лимон;
- гілочка мʼята;
- лід;
- полуниця – кілька ягід.
Приготування лимонаду
У ємність налийте гарячу воду. Додайте стевію Green Leaf на ваш смак та добре перемішайте.
Потім у рідину вичавіть сік апельсинів і лимона та кілька розтертих листочків м’яти, знову добре перемішайте.
До цього концентрату лимонаду додайте прохолодну воду та, за потреби, ще підсолодіть стевією. Наріжте лайм або лимон кружальцями, додайте у ємність з лимонадом разом з листочками м’яти. За бажанням, перед подачею, додайте лід і кілька ягід полуниці. Напій найкраще подавати охолодженим.
Смачного! А більше корисних рецептів від Зважених та щасливих шукайте тут.
