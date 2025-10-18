Проєкти
Холостяк
Зважені та щасливі
МастерШеф
Супермама
Смак дитинства
Серіали
К.О.Д
Сліпа
ДНК. Свої
Один за всіх
Солодко й корисно: рецепт фруктового лимонаду без цукру зі стевією Green Leaf

18.10.2025

Хоч осінь уже дарує прохолоду, організм усе одно потребує достатньої кількості води й вітамінів. Спробуйте приготувати фруктовий лимонад без цукру — легкий, ароматний і корисний напій, який підтримає бадьорість навіть у похмурі дні. Рецепт лимонаду, який готували учасники Зважені та щасливі у 4 випуску за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус – читайте на STB.UA.

Фруктовий лимонад без цукру зі стевією Green Leaf: як приготувати вдома

Смачний лимонад без цукру: інгредієнти

Для приготування лимонаду вам знадобиться:

  • гаряча вода – 120 мл;
  • прохолодна вода – 800 мл;
  • стевії Green Leaf – 1,5-2 ст. л.;
  • апельсини – 2 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • лайм – 1 шт. або додатково 1 лимон;
  • гілочка мʼята;
  • лід;
  • полуниця – кілька ягід.

Приготування лимонаду

У ємність налийте гарячу воду. Додайте стевію Green Leaf на ваш смак та добре перемішайте.

Фруктовий лимонад без цукру зі стевією Green Leaf: як приготувати вдома

Потім у рідину вичавіть сік апельсинів і лимона та кілька розтертих листочків м’яти, знову добре перемішайте.

До цього концентрату лимонаду додайте прохолодну воду та, за потреби, ще підсолодіть стевією. Наріжте лайм або лимон кружальцями, додайте у ємність з лимонадом разом з листочками м’яти. За бажанням, перед подачею, додайте лід і кілька ягід полуниці. Напій найкраще подавати охолодженим.

Фруктовий лимонад без цукру зі стевією Green Leaf: як приготувати вдома

Смачного! А більше корисних рецептів від Зважених та щасливих шукайте тут.

