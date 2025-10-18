Фруктовий лимонад без цукру зі стевією Green Leaf: як приготувати вдома

Солодко й корисно: рецепт фруктового лимонаду без цукру зі стевією Green Leaf

Хоч осінь уже дарує прохолоду, організм усе одно потребує достатньої кількості води й вітамінів. Спробуйте приготувати фруктовий лимонад без цукру — легкий, ароматний і корисний напій, який підтримає бадьорість навіть у похмурі дні. Рецепт лимонаду, який готували учасники Зважені та щасливі у 4 випуску за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус – читайте на STB.UA.

Смачний лимонад без цукру: інгредієнти

Для приготування лимонаду вам знадобиться:

гаряча вода – 120 мл;

прохолодна вода – 800 мл;

стевії Green Leaf – 1,5-2 ст. л.;

апельсини – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

лайм – 1 шт. або додатково 1 лимон;

гілочка мʼята;

лід;

полуниця – кілька ягід.

Приготування лимонаду

У ємність налийте гарячу воду. Додайте стевію Green Leaf на ваш смак та добре перемішайте.

Потім у рідину вичавіть сік апельсинів і лимона та кілька розтертих листочків м’яти, знову добре перемішайте.

До цього концентрату лимонаду додайте прохолодну воду та, за потреби, ще підсолодіть стевією. Наріжте лайм або лимон кружальцями, додайте у ємність з лимонадом разом з листочками м’яти. За бажанням, перед подачею, додайте лід і кілька ягід полуниці. Напій найкраще подавати охолодженим.

Смачного!

