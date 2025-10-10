Паста з курячими котлетками та свіжим салатом: як приготувати в домашніх умовах

Паста з ніжними курячими котлетками та свіжим салатом: покроковий рецепт

Паста з ароматною заправкою, ніжна курячо-кабачкова котлета та свіжий салат створюють ідеальне поєднання — ситно, корисно і смачно. Це саме той випадок, коли за короткий час ви отримаєте повноцінну страву, яка подарує відчуття ситості та надасть організму всі корисні елементи.

Саме цю страву готували учасники Зважені та щасливі 2025 за порадою лікарки-дієтологині проєкту Світлани Фус у 3 випуску. Покроковий рецепт пасти з томатною заправкою, запеченими курячими котлетами та салатом від Зважених та щасливих читайте в матеріалі.

Інгредієнти на одну порцію

Паста:



La Pasta «ріжки»: 100 г (суха вага)

Для заправки до пасти вам знадобиться:

томати пелаті — 50 г;

часник — 1 зубчик;

цибуля — 20 г;

оливкова олія — 10 мл.

Для котлет підготуйте:

курячий фарш — 150 г;

кабачок — 50 г;

цибуля — 10 г;

сіль, перець, спеції (наприклад, копчена паприка) — на ваш смак.

Для салату вам знадобиться:

капуста білокачанна – 130 г;

морква натерта – 20 г;

зелень – 10 г;

оливкова олія – 5 мл;

лимонний сік – 5 мл;

сіль, перець на ваш смак.

Приготування:

La Pasta «ріжки» зваріть згідно з рекомендаціями на упаковці. Щоб приготувати заправку до пасти: на пательні на оливковій олії протушкуйте томати пелаті, часник, цибулю. Додайте сіль, перець та приправи на ваш смак. Змішайте зі свіжоприготованою пастою.

Щоб приготувати котлети: зʼєднайте фарш з тертим кабачком та дрібно нарізаною цибулею. Присмачіть сіллю, перцем та спеціями, сформуйте котлети та запікайте в духовці 25–30 хв за температури 180°C.

Для приготування салату подрібніть капусту, додайте натерту моркву та подрібнену зелень, заправте олією та лимонним соком. Поперчіть та посоліть салат на ваш смак.

Готово! Смачна, ситна та корисна страва у вас на столі.

