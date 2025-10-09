Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Щоденний раціон без зайвого стресу: меню на день від Світлани Фус

09.10.2025

Правильне харчування — це основа здоров’я, гарного самопочуття та стабільної енергії протягом дня. Але часто виникає запитання: з чого почати? Як скласти раціон так, щоб він був не лише корисним, а й різноманітним та смачним?

Лікарка-дієтологиня проєкту Зважені та щасливі Світлана Фус підготувала приклад збалансованого меню на один день. Воно допоможе вам зорієнтуватися у правильному підборі страв і стане чудовою основою для формування власного раціону.

Що їсти протягом дня: зразкове меню від дієтологині Зважені та щасливі Світлани Фус

Приклад меню на день від Світлани Фус

Щоб вам було простіше розпочати, Світлана Фус пропонує приблизний план харчування з прикладами страв на кожен прийом їжі. Ось як може виглядати ваш раціон:

Сніданок:

  • Салат з тунцем, яйцем і мигдалем
  • Цільнозерновий хліб
  • Напої без цукру

Другий сніданок:

  • Кисломолочний сир із ківі та сметаною
  • Напої без цукру

*Другий сніданок краще приєднати з основним сніданком.

Обід:

  • Пісний борщ
  • Відварена картопля
  • Рибні котлети
  • Салат із свіжих овочів з маслинами
  • Фрукт на ваш смак

Вечеря:

  • Відбивна з курячої грудки, запечена з цибулею і помідором під сиром
  • Овочеве соте
  • Гречана каша

Перед сном:

  • Йогурт, кефір або ряжанка без наповнювачів

Графіка Зважені та щасливі

Памʼятайте, що здорове харчування — це не дієта, а спосіб життя. Воно дарує більше енергії, покращує самопочуття та допомагає залишатися у формі.

Більше про правила здорового харчування та рецепти від Зважених та щасливих тут.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Світлана Фус - дієтолог Зважені та щасливі 2025
Зважені та щасливі

Як правильно визначити розмір порції для здорового харчування: поради Світлани Фус

 Що їсти протягом дня: зразкове меню від дієтологині Зважені та щасливі Світлани Фус
Зважені та щасливі

Здорове харчування – це не про голод, а про баланс: Світлана Фус про здорову тарілку

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити