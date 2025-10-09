Що їсти протягом дня: зразкове меню від дієтологині Зважені та щасливі Світлани Фус

Щоденний раціон без зайвого стресу: меню на день від Світлани Фус

Правильне харчування — це основа здоров’я, гарного самопочуття та стабільної енергії протягом дня. Але часто виникає запитання: з чого почати? Як скласти раціон так, щоб він був не лише корисним, а й різноманітним та смачним?

Лікарка-дієтологиня проєкту Зважені та щасливі Світлана Фус підготувала приклад збалансованого меню на один день. Воно допоможе вам зорієнтуватися у правильному підборі страв і стане чудовою основою для формування власного раціону.

Приклад меню на день від Світлани Фус

Щоб вам було простіше розпочати, Світлана Фус пропонує приблизний план харчування з прикладами страв на кожен прийом їжі. Ось як може виглядати ваш раціон:

Сніданок:

Салат з тунцем, яйцем і мигдалем

Цільнозерновий хліб

Напої без цукру

Другий сніданок:

Кисломолочний сир із ківі та сметаною

Напої без цукру

*Другий сніданок краще приєднати з основним сніданком.

Обід:

Пісний борщ

Відварена картопля

Рибні котлети

Салат із свіжих овочів з маслинами

Фрукт на ваш смак

Вечеря:

Відбивна з курячої грудки, запечена з цибулею і помідором під сиром

Овочеве соте

Гречана каша

Перед сном:

Йогурт, кефір або ряжанка без наповнювачів

Памʼятайте, що здорове харчування — це не дієта, а спосіб життя. Воно дарує більше енергії, покращує самопочуття та допомагає залишатися у формі.

