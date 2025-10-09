Що їсти протягом дня: зразкове меню від дієтологині Зважені та щасливі Світлани Фус

Щоденний раціон без зайвого стресу: меню на день від Світлани Фус
Правильне харчування — це основа здоров’я, гарного самопочуття та стабільної енергії протягом дня. Але часто виникає запитання: з чого почати? Як скласти раціон так, щоб він був не лише корисним, а й різноманітним та смачним?
Лікарка-дієтологиня проєкту Зважені та щасливі Світлана Фус підготувала приклад збалансованого меню на один день. Воно допоможе вам зорієнтуватися у правильному підборі страв і стане чудовою основою для формування власного раціону.
Приклад меню на день від Світлани Фус
Щоб вам було простіше розпочати, Світлана Фус пропонує приблизний план харчування з прикладами страв на кожен прийом їжі. Ось як може виглядати ваш раціон:
Сніданок:
- Салат з тунцем, яйцем і мигдалем
- Цільнозерновий хліб
- Напої без цукру
Другий сніданок:
- Кисломолочний сир із ківі та сметаною
- Напої без цукру
*Другий сніданок краще приєднати з основним сніданком.
Обід:
- Пісний борщ
- Відварена картопля
- Рибні котлети
- Салат із свіжих овочів з маслинами
- Фрукт на ваш смак
Вечеря:
- Відбивна з курячої грудки, запечена з цибулею і помідором під сиром
- Овочеве соте
- Гречана каша
Перед сном:
- Йогурт, кефір або ряжанка без наповнювачів
Памʼятайте, що здорове харчування — це не дієта, а спосіб життя. Воно дарує більше енергії, покращує самопочуття та допомагає залишатися у формі.
