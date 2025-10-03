Як правильно визначити розмір порції: поради Світлани Фус

Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Як правильно визначити розмір порції для здорового харчування: поради Світлани Фус

03.10.2025

Коли мова йде про здорове харчування, важливим є не лише вибір продуктів, а й кількість, яку ми споживаємо. Адже навіть найкорисніша страва у занадто великій порції може нашкодити організму.

Лікарка-дієтологиня проєкту Зважені та щасливі Світлана Фус пояснює: розмір порції — індивідуальний показник, який залежить від віку, статі, зросту, фізичної активності та способу життя. Тому універсальних норм для всіх не існує. Але є просте і зручне правило, яке допоможе орієнтуватися у щоденному харчуванні — правило долоні.

Світлана Фус - дієтолог Зважені та щасливі 2025

Правило долоні від Світлани Фус: як це працює

Білок
М’ясо, риба, яйця чи інші білкові продукти мають займати порцію розміром і товщиною з вашу долоню без пальців.

Овочі, фрукти, ягоди
Оптимальна кількість — стільки, скільки поміститься в обидві долоні, складені разом. Це допоможе забезпечити організм клітковиною, вітамінами та мінералами.

Вуглеводи
Каші, макарони, хліб чи картопля мають уміщатися в одну долоню. Так ви не перевантажите організм «швидкою» енергією.

Корисні жири
Горіхи, насіння чи олія — порція має бути розміром з великий палець. Цього достатньо для нормальної роботи серця, мозку та гормональної системи.

Кисломолочні напої – склянка, яка вміщає напою, не більше, ніж ваш кулак.

Графіка Зважені та щасливі 2025

Чому це працює?

Наші долоні пропорційні до тіла, тож вони є найкращим орієнтиром для визначення розміру порції. Такий підхід дозволяє уникати переїдання, зберігати баланс у раціоні та підтримувати здорову вагу без підрахунку калорій.

Просте правило долоні — зручний спосіб контролювати харчування щодня. Воно допомагає не тільки схуднути, а й навчитися слухати свій організм і давати йому саме стільки, скільки потрібно.

Більше про правила здорового харчування та рецепти від Зважених та щасливих читайте тут.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Як правильно визначити розмір порції: поради Світлани Фус
Зважені та щасливі

Здорове харчування – це не про голод, а про баланс: Світлана Фус про здорову тарілку

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити