Як правильно визначити розмір порції: поради Світлани Фус

Як правильно визначити розмір порції для здорового харчування: поради Світлани Фус

Коли мова йде про здорове харчування, важливим є не лише вибір продуктів, а й кількість, яку ми споживаємо. Адже навіть найкорисніша страва у занадто великій порції може нашкодити організму.

Лікарка-дієтологиня проєкту Зважені та щасливі Світлана Фус пояснює: розмір порції — індивідуальний показник, який залежить від віку, статі, зросту, фізичної активності та способу життя. Тому універсальних норм для всіх не існує. Але є просте і зручне правило, яке допоможе орієнтуватися у щоденному харчуванні — правило долоні.

Правило долоні від Світлани Фус: як це працює

Білок

М’ясо, риба, яйця чи інші білкові продукти мають займати порцію розміром і товщиною з вашу долоню без пальців.

Овочі, фрукти, ягоди

Оптимальна кількість — стільки, скільки поміститься в обидві долоні, складені разом. Це допоможе забезпечити організм клітковиною, вітамінами та мінералами.

Вуглеводи

Каші, макарони, хліб чи картопля мають уміщатися в одну долоню. Так ви не перевантажите організм «швидкою» енергією.

Корисні жири

Горіхи, насіння чи олія — порція має бути розміром з великий палець. Цього достатньо для нормальної роботи серця, мозку та гормональної системи.

Кисломолочні напої – склянка, яка вміщає напою, не більше, ніж ваш кулак.

Чому це працює?

Наші долоні пропорційні до тіла, тож вони є найкращим орієнтиром для визначення розміру порції. Такий підхід дозволяє уникати переїдання, зберігати баланс у раціоні та підтримувати здорову вагу без підрахунку калорій.

Просте правило долоні — зручний спосіб контролювати харчування щодня. Воно допомагає не тільки схуднути, а й навчитися слухати свій організм і давати йому саме стільки, скільки потрібно.

