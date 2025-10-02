Здорове харчування – це не про голод, а про баланс: Світлана Фус про здорову тарілку

Здорове харчування — це не суворі заборони і точно не голодування. Насправді воно про баланс і правильні пропорції. Найзручніше навчитися цього можна за допомогою так званої «здорової тарілки». Лікарка-дієтологиня проєкту Зважені та щасливі Світлана Фус розповіла, як правильно скласти свій щоденний раціон, дотримуючись правила здорової тарілки харчування.

Як має виглядати здорова тарілка: поради

Уявіть, що ваша тарілка – це коло, поділене на чотири частини:

Половина тарілки — овочі та фрукти.

Вони багаті на клітковину, вітаміни й мінерали, які допомагають травленню та дарують відчуття ситості без зайвих калорій.

Чверть тарілки — білкові продукти.

М’ясо, риба, яйця, морепродукти, бобові чи кисломолочний сир — усе це джерела енергії та будівельний матеріал для клітин. Білок дарує відчуття ситості надовго.

Чверть тарілки — вуглеводи.

Обирайте повільні, корисні варіанти: гречку, цільнозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці чи картоплю у шкірці. Вони забезпечують організм енергією надовго.

Не забудьте про корисні жири! Додайте до тарілки трохи оливкової чи іншої рослинної олії, горіхів або насіння. Жири потрібні для роботи мозку, серця та гормональної системи.

Просте правило здорової тарілки допоможе скласти раціон так, щоб у ньому було все необхідне. І найголовніше — такий підхід не про обмеження, а про гармонію та турботу про себе.

Більше про правила здорового харчування та рецепти від Зважених та щасливих читайте тут.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ