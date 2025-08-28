Проєкти
Зважені та щасливі

Скільки потрібно пити під час тренування, розповіла Світлана Фус

28.08.2025

Дієтолог проєкту «Зважені та щасливі» Світлана Фус допомогла багатьом учасникам схуднути. І все це завдяки правильному харчуванню та дотриманню водного балансу. Скільки потрібно пити води під час тренувань і чи існує єдина формула вживання рідини — дізнайтеся в матеріалі.

Скільки потрібно пити під час тренування

Світлана Фус стверджує, що під час тренування організм втрачає вологу разом із диханням і потом. Саме тому потрібно пити багато води.

Більше на тему: «Зважені та щасливі»: стартували зйомки ювілейного сезону проєкту

Єдиної для всіх формули, скільки води пити, коли людина тренується, ніколи не буде. У кожного своя норма. Вона залежить від комплекції, інтенсивності потовиділення, виду і тривалості тренування, погодних умов.

«Для прикладу візьмемо 60-хвилинне тренування середньої інтенсивності в комфортних умовах тренажерного залу. В процесі тренування можна випити 0,5—1 склянку води», — підусумувала дієтолог Світлана Фус.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

