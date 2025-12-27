Фінал «Зважені та щасливі» 2025: що чекає на глядачів

Грандіозний фінал: хто стане переможцем «Зважені та щасливі»

Фінальний випуск 10 сезону проєкту «Зважені та щасливі» на СТБ стане підсумком піврічного шляху, який змінив учасників далеко за межами цифр на вагах. За цей час вони втрачали кілограми, долали страхи, захоплювали нас своїми здобутками і змушували разом з ними переживати моменти невдач.

Фінал «Зважені та щасливі» 2025

Три місяці учасники худнули в таборі під наглядом тренерів і експертів, а ще три — самостійно, вдома, без камер і контролю. Саме цей період став найскладнішим випробуванням: реальне життя показало, хто зумів зберегти мотивацію, а кому довелося боротися не лише із собою, а й зі своїм оточенням.

У фіналі глядачі побачать, як змінилося життя учасників після проєкту. Хто отримав безумовну підтримку від рідних, а кого вдома зустріли звичні спокуси та нерозуміння. Хто зміг побудувати нові стосунки, а для кого особисті випробування стали не менш складними, ніж фізичні.

Фінал стане вечором відвертих зізнань, несподіваних історій і справжніх емоцій. У студії зберуться всі учасники сезону, щоб побачити результати шестимісячної роботи та дізнатися, хто стане переможцем проєкту й отримає 300 тисяч гривень, а хто виборе перемогу у категорії домашнього схуднення з призом у 100 тисяч гривень.

Грандіозний фінал «Зважені та щасливі» — уже зовсім скоро в ефірі СТБ.

