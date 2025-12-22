Фіналістка Зважених Маґдалина Димид зворушила зверненням до Олексія Новікова

«Ніколи не перестану дякувати»: фіналістка Зважених Маґдалина Димид звернулася до свого тренера

Проєкт «Зважені та щасливі» впевнено наближається до фіналу — вже цієї неділі глядачі дізнаються, якими стали учасники після непростого, але надзвичайно важливого шляху до схуднення, а також хто стане переможцем проєкту. Серед фіналістів — Маґдалина Димид, яка зворушила соцмережі неочікувано щемливим фото з Олексієм Новіковим.

Маґдалина Димид звернулася до свого тренера

Напередодні фіналу Маґдалина Димид поділилася у своєму Instagram серією зворушливих світлин і щиро подякувала своєму тренеру за спільний шлях.

«Фіналістка “Зважені та щасливі”. Ущипніть мене, бо я досі не вірю. Ну і ніколи не перестану дякувати Олексію Новікову», — написала Магдалина, звертаючись до наставника, який підтримував її не лише під час проєкту, а й на шляху до змін поза камерами.

Допис фіналістки не залишив байдужими підписників і викликав запитання: чи стоять за цими словами лише вдячність тренеру, чи для Маґдалини цей шлях мав глибше емоційне значення?

Маґдалина Димид є учасницею нового сезону «Зважені та щасливі» та представляла синю команду, якою опікувався найсильніший чоловік планети Олексій Новіков. Саме під його керівництвом Маґдалина пройшла всі випробування сезону, не зійшла з дистанції та змогла дійти до фіналу, залишившись єдиною учасницею зі своєї команди.

Яким буде її результат і чи стане Маґдалина переможницею сезону, а також якою буде реакція її тренера — глядачі побачать вже цієї неділі у фінальному випуску «Зважені та щасливі» на СТБ о 19:00.

