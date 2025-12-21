Проєкти
Зважені та щасливі

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 13 випуск від 21.12.2025

21.12.2025

На проєкті «Зважені та щасливі» стартував найвідповідальніший фінальний тиждень сезону — останній епізод перед дфіналом. Саме цього тижня учасники мали довести, хто з них готовий зробити вирішальний крок і поборотися за перемогу. Як пройшов тиждень та хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 13 випуску від 21.12.2025 — читайте на STB.UA.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Як пройшов 13 випуск «Зважені та щасливі» від 21 грудня

Перед початком фінального тижня ведучий проєкту Даніель Салем підготував для учасників особливу зустріч. До табору схуднення завітали ті, хто колись уже стояв на цьому ж місці — учасники та переможці попередніх сезонів «Зважені та щасливі». Вони точно знають, що таке сумніви, біль, зриви та шлях до справжніх змін.

«Ви вже довели, що здатні на трансформацію. Ви пройшли непростий шлях і стали тими, ким колись навіть не вірили, що зможете бути. Попереду — шлях самостійного схуднення. І саме тому ми запросили тих, хто вже це пройшов», — звернувся до учасників Даніель Салем.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Своїми історіями з фіналістами поділилися учасник четвертого сезону Дмитро Завоюра, переможниця четвертого сезону Юлія Науменко, а також переможець у категорії домашнього схуднення п’ятого сезону Руслан Карпенко.

Одразу після зустрічі на учасників чекав перший конкурс 13 тижня. Перед кожним із них встановили по жердині. На одному кінці була ручка, за яку потрібно триматися, а інший кінець проходив крізь спеціальне кільце. Завдання — підняти жердину та втримати її так, щоб вона не торкнулася основи кільця. У разі помилки коло спалахувало полум’ям, і учасник вибував із випробування.

Перемагав той, хто протримається найдовше. Додаткова мотивація — бонус -1 кг на зважуванні.

«За допомогою цього конкурсу ми визначимо порядок проходження фінального випробування. Той, у кого коло спалахне першим, проходитиме наступний конкурс першим», — пояснив Даніель.

Окрім бонусу, переможець також отримував право спостерігати за усіма учасниками на другому конкурсі і самостійно обрати номер проходження фінального випробування проєкту.

Першою опустила жердину Маґдалина, за нею — Майя. Третім вибув Славко, а перемогу в першому випробуванні здобув Вадим.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

На початку другого випробування Даніель Салем звернувся до учасників:

«Кожен із вас вперто йшов до своєї мети. І сьогодні ви тут — сильніші, впевненіші та здоровіші, ніж на початку сезону».

Друге випробування мало глибокий символізм. Учасникам потрібно було піднятися від старту до фінішу канатом над озером — рухаючись знизу вгору. На кожному з них був спеціальний пояс із 12 вантажами, що символізували 12 тижнів проєкту. Кожен вантаж — це вага, яку учасник скинув протягом конкретного тижня.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Кожні 8 метрів на канаті були позначки — саме на них учасники мали скидати відповідний вантаж, поступово звільняючись від тягаря минулого.

Підтримати учасників прийшли тренери проєкту Марина Боржемська та Олексій Новіков.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

За результатами першого конкурсу учасники проходили випробування в такій черговості: Маґдалина, Майя, Славко та Вадим. Перемагав той, хто подолає дистанцію за найменший час і отримає бонус -1 кг, а той, хто фінішує останнім, — антибонус +1 кг.

Результати другого конкурсу: Маґдалина впоралась із завдання за 5 хвилин 31 секунду.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Майя дійшла до фінішу за 3 хвилини 44 секунд.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Славко витратив на проходження випробування 5 хвилин 10 секунд.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

А Вадим завершив випробування за 3 хвилини 58 секунд.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Таким чином, переможницею другого конкурсу стала Майя, а антибонус отримала Маґдалина.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 13 випуску від 21.12.2025

Останнє зважування перед фіналом було надзвичайно напруженим, адже саме воно визначало, хто боротиметься за перемогу у фіналі проєкту.

За підсумками тижня Маґдалина схудла на 5 кг і тепер важить 106 кг.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Вадим скинув 6 кг — тепер його вага становить 103 кг.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Славко також втратив 6 кг і став важити 129 кг.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Майя схудла на 3 кг і має вагу 93 кг.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

У відсотковому співвідношенні найменший результат показала Майя, саме вона опинилася під червоною лінією.

Таким чином, за крок до фіналу проєкт «Зважені та щасливі» 2025 у 13 випуску від 21.12.2025 покинула Майя Безродна.

Майя Безродна - учасниця Зважені та щасливі 2025

А Маґдалина Димид, Вадим Бойко та Вʼячеслав Грабовий стали фіналістами проєкту. Хто з них здобуде перемогу та отримає головний приз — дізнаємося вже наступної неділі о 19:00 на СТБ.

