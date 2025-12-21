Хто покинув Зважені та щасливі 2025 в 13 випуску: ефір від 21.12.2025

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 13 випуск від 21.12.2025

На проєкті «Зважені та щасливі» стартував найвідповідальніший фінальний тиждень сезону — останній епізод перед дфіналом. Саме цього тижня учасники мали довести, хто з них готовий зробити вирішальний крок і поборотися за перемогу. Як пройшов тиждень та хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 13 випуску від 21.12.2025 — читайте на STB.UA.

Як пройшов 13 випуск «Зважені та щасливі» від 21 грудня

Перед початком фінального тижня ведучий проєкту Даніель Салем підготував для учасників особливу зустріч. До табору схуднення завітали ті, хто колись уже стояв на цьому ж місці — учасники та переможці попередніх сезонів «Зважені та щасливі». Вони точно знають, що таке сумніви, біль, зриви та шлях до справжніх змін.

«Ви вже довели, що здатні на трансформацію. Ви пройшли непростий шлях і стали тими, ким колись навіть не вірили, що зможете бути. Попереду — шлях самостійного схуднення. І саме тому ми запросили тих, хто вже це пройшов», — звернувся до учасників Даніель Салем.

Своїми історіями з фіналістами поділилися учасник четвертого сезону Дмитро Завоюра, переможниця четвертого сезону Юлія Науменко, а також переможець у категорії домашнього схуднення п’ятого сезону Руслан Карпенко.

Одразу після зустрічі на учасників чекав перший конкурс 13 тижня. Перед кожним із них встановили по жердині. На одному кінці була ручка, за яку потрібно триматися, а інший кінець проходив крізь спеціальне кільце. Завдання — підняти жердину та втримати її так, щоб вона не торкнулася основи кільця. У разі помилки коло спалахувало полум’ям, і учасник вибував із випробування.

Перемагав той, хто протримається найдовше. Додаткова мотивація — бонус -1 кг на зважуванні.

«За допомогою цього конкурсу ми визначимо порядок проходження фінального випробування. Той, у кого коло спалахне першим, проходитиме наступний конкурс першим», — пояснив Даніель.

Окрім бонусу, переможець також отримував право спостерігати за усіма учасниками на другому конкурсі і самостійно обрати номер проходження фінального випробування проєкту.

Першою опустила жердину Маґдалина, за нею — Майя. Третім вибув Славко, а перемогу в першому випробуванні здобув Вадим.

На початку другого випробування Даніель Салем звернувся до учасників:

«Кожен із вас вперто йшов до своєї мети. І сьогодні ви тут — сильніші, впевненіші та здоровіші, ніж на початку сезону».

Друге випробування мало глибокий символізм. Учасникам потрібно було піднятися від старту до фінішу канатом над озером — рухаючись знизу вгору. На кожному з них був спеціальний пояс із 12 вантажами, що символізували 12 тижнів проєкту. Кожен вантаж — це вага, яку учасник скинув протягом конкретного тижня.

Кожні 8 метрів на канаті були позначки — саме на них учасники мали скидати відповідний вантаж, поступово звільняючись від тягаря минулого.

Підтримати учасників прийшли тренери проєкту Марина Боржемська та Олексій Новіков.

За результатами першого конкурсу учасники проходили випробування в такій черговості: Маґдалина, Майя, Славко та Вадим. Перемагав той, хто подолає дистанцію за найменший час і отримає бонус -1 кг, а той, хто фінішує останнім, — антибонус +1 кг.

Результати другого конкурсу: Маґдалина впоралась із завдання за 5 хвилин 31 секунду.

Майя дійшла до фінішу за 3 хвилини 44 секунд.

Славко витратив на проходження випробування 5 хвилин 10 секунд.

А Вадим завершив випробування за 3 хвилини 58 секунд.

Таким чином, переможницею другого конкурсу стала Майя, а антибонус отримала Маґдалина.

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 13 випуску від 21.12.2025

Останнє зважування перед фіналом було надзвичайно напруженим, адже саме воно визначало, хто боротиметься за перемогу у фіналі проєкту.

За підсумками тижня Маґдалина схудла на 5 кг і тепер важить 106 кг.

Вадим скинув 6 кг — тепер його вага становить 103 кг.

Славко також втратив 6 кг і став важити 129 кг.

Майя схудла на 3 кг і має вагу 93 кг.

У відсотковому співвідношенні найменший результат показала Майя, саме вона опинилася під червоною лінією.

Таким чином, за крок до фіналу проєкт «Зважені та щасливі» 2025 у 13 випуску від 21.12.2025 покинула Майя Безродна.

А Маґдалина Димид, Вадим Бойко та Вʼячеслав Грабовий стали фіналістами проєкту. Хто з них здобуде перемогу та отримає головний приз — дізнаємося вже наступної неділі о 19:00 на СТБ.

