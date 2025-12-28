Проєкти
Зважені та щасливі

Хто виграв «Зважені та щасливі» 2025: імʼя переможця 10 сезону

28.12.2025

Фінал «Зважені та щасливі» 2025 став моментом істини для фіналістів сезону. Саме цього вечора визначився учасник, який показав найкращий результат і довів, що сила волі та віра в себе здатні змінити життя. Хто став переможцем 10 сезону «Зважені та щасливі» — читайте в матеріалі STB.UA.

Хто виграв Зважені та щасливі 2025: імʼя переможця

Хто виграв «Зважені та щасливі» 2025

Першим на фінальне зважування серед фіналістів вийшов Вадим Бойко, який на старті проєкту важив 147 кг. За час перебування у таборі схуднення та під час домашнього етапу Вадиму вдалося скинути 65 кг. У фіналі його вага склала 82 кг, а відсотковий показник втрати ваги — 44,22%.

Хто виграв Зважені та щасливі 2025: імʼя переможця

Наступною свою фінальну вагу показала Маґдалина Димид, яка прийшла на проєкт із вагою 144 кг. За весь шлях на «Зважених та щасливих» дівчина схудла на 65 кг, і на фіналі її вага становить 79 кг. Відсотковий показник скинутої ваги Маґдалини — 45,14%.

Хто виграв Зважені та щасливі 2025: імʼя переможця

Останнім на ваги вийшов Вʼячеслав Грабовий. На початку сезону його вага складала 195 кг. За час участі у проєкті Вʼячеслав здійснив справжній прорив — йому вдалося скинути 104 кг. У фіналі вага чоловіка становить 91 кг, а відсотковий показник втрати — 53,33%. І саме цей результат став найвищим серед фіналістів.

Таким чином, переможцем 10 сезону проєкту «Зважені та щасливі» став Вʼячеслав Грабовий.

Саме Вʼячеслав здобув звання переможця сезону та отримав головний приз — 300 000 гривень.

Хто виграв Зважені та щасливі 2025: імʼя переможця

Хто виграв Зважені та щасливі 2025: імʼя переможця

Хто виграв Зважені та щасливі 2025: імʼя переможця

Хто виграв Зважені та щасливі 2025: імʼя переможця

Результат Вʼячеслава просто вражає:

Хто виграв Зважені та щасливі 2025: імʼя переможця

Проєкт «Зважені та щасливі» знову довів: змінити своє життя можливо — незалежно від стартових умов. 

Якщо ви давно мрієте про трансформацію, підтримку професійних тренерів та шанс почати нову історію, заповнюйте анкету для участі в наступному сезоні проєкту. Анкета учасника «Зважені та щасливі» — за посиланням

Можливо, саме ваша історія стане наступною історією великої перемоги!

