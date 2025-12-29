Проєкти
Зважені та щасливі

Олексій Новіков не стримав сліз на фіналі Зважених: глядачі обговорюють зворушливий вихід Маґдалини Димид

29.12.2025

Фінал 10 сезону проєкту «Зважені та щасливі» на СТБ подарував глядачам не лише вражаючі результати схуднення, а й дуже емоційні моменти, які миттєво стали предметом обговорення в соцмережах.

Фінал Зважені та щасливі 2025: Олексій Новіков не стримав сліз, коли побачив Маґдалину Димид

Олексій Новіков не стримав сліз, коли побачив свою підопічну

Коли на сцені з’явилася Маґдалина Димид — підопічна тренера Олексія Новікова — він дуже емоційно відреагував на її вихід. На проєкті Маґда пройшла складний шлях трансформації, і її фінальний вихід став справжнім тріумфом: впевнена, красива, сильна.

Фінал Зважені та щасливі 2025: Олексій Новіков не стримав сліз, коли побачив Маґдалину Димид

Особливо глядачів зворушила реакція тренера. Олексій Новіков не зміг стримати сліз, побачивши дівчину, а його фраза про те, що «все найважливіше він скаже їй на вушко» — викликала справжню хвилю обговорень у мережі.

Фінал Зважені та щасливі 2025: Олексій Новіков не стримав сліз, коли побачив Маґдалину Димид

Фінал Зважені та щасливі 2025: Олексій Новіков не стримав сліз, коли побачив Маґдалину Димид

У коментарях глядачі зізнаються: між тренером і його підопічною вони помітили особливий зв’язок. Користувачі пишуть, що ця підтримка виглядала надзвичайно щиро.

Фінал Зважені та щасливі 2025: Олексій Новіков не стримав сліз, коли побачив Маґдалину Димид

Читайте: хто виграв «Зважені та щасливі» 2025: імʼя переможця 10 сезону

Якщо ви давно мрієте про трансформацію, підтримку професійних тренерів та шанс почати нову історію, заповнюйте анкету для участі в наступному сезоні проєкту. Анкета учасника «Зважені та щасливі» — за посиланням

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

