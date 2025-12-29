Фінал Зважені та щасливі 2025: Олексій Новіков не стримав сліз, коли побачив Маґдалину Димид

Олексій Новіков не стримав сліз на фіналі Зважених: глядачі обговорюють зворушливий вихід Маґдалини Димид

Фінал 10 сезону проєкту «Зважені та щасливі» на СТБ подарував глядачам не лише вражаючі результати схуднення, а й дуже емоційні моменти, які миттєво стали предметом обговорення в соцмережах.

Олексій Новіков не стримав сліз, коли побачив свою підопічну

Коли на сцені з’явилася Маґдалина Димид — підопічна тренера Олексія Новікова — він дуже емоційно відреагував на її вихід. На проєкті Маґда пройшла складний шлях трансформації, і її фінальний вихід став справжнім тріумфом: впевнена, красива, сильна.

Особливо глядачів зворушила реакція тренера. Олексій Новіков не зміг стримати сліз, побачивши дівчину, а його фраза про те, що «все найважливіше він скаже їй на вушко» — викликала справжню хвилю обговорень у мережі.

У коментарях глядачі зізнаються: між тренером і його підопічною вони помітили особливий зв’язок. Користувачі пишуть, що ця підтримка виглядала надзвичайно щиро.

