Хто став переможцем домашнього схуднення Зважені та щасливі 2025 та як пройшов фінал

Фінал «Зважені та щасливі» 2025: хто став переможцем домашнього схуднення

Фінал проєкту «Зважені та щасливі» 2025 став справжнім емоційним підсумком сезону, сповненим складних рішень, внутрішніх трансформацій і особистих перемог. На сцену вийшли всі учасники, щоб показати, як змінилося їхнє життя після проєкту, поділитися відвертими історіями та пережити найважливіший момент — фінальне зважування. Саме цього вечора стало відомо, хто досяг найбільшого прогресу, кому дісталося звання переможця домашнього схуднення та хто з фіналістів виборов головний приз сезону.

Як пройшов фінал «Зважені та щасливі» 2025

Фінал проєкту «Зважені та щасливі» 2025 став справжньою кульмінацією сезону — з емоційними поверненнями учасників, особистими зізнаннями, несподіваними новинами та вирішальним зважуванням, яке визначило переможців.

Першим на сцену до Даніеля Салема вийшов Андрій Боріс, який покинув проєкт у 8 випуску. До набору ваги чоловік вів активний спосіб життя: подорожував, мав власний бізнес у Маріуполі. Та війна змінила все — і життя, і тіло.

На проєкті Андрій суттєво схуд, а коли з’явився у фіналі, зал вибухнув оплесками. Чоловік виглядав підтягнутим і впевненим.

«Проєкт дав мені той самий поштовх. Я ніби повернувся у своє минуле — активне й живе», — зізнався Андрій.

Наступною на сцені з’явилася Ольга Хейреддін, яка прийшла на проєкт із харчовою залежністю, що сформувалася після лікування наркотичної. На початку шляху Ольга зізнавалася, що їжа була для неї єдиною насолодою. Проєкт вона покинула у 6 випуску.

«Зараз я собі подобаюся. Але це ще не той результат, на якому я хочу зупинятися», — сказала Ольга на фіналі.

Третьою Даніель запросив Карину Колесникову, яка покинула проєкт у 7 випуску. Дівчина з дитинства боролася із зайвою вагою, часто ставала об’єктом насмішок і неодноразово намагалася худнути — безуспішно. На проєкт Карина прийшла заради себе і заради чоловіка Едуарда — військовослужбовця, який зник безвісти.

На фіналі вона поділилася болючою новиною:

«Я отримала одну з найгірших звісток… Але поки немає офіційного підтвердження, я буду вірити, що мій чоловік повернеться», — сказала Карина зі сльозами на очах.

Далі на сцену вийшов Матвій Платцев, який прийшов на проєкт із вагою 189 кг. Через зайві кілограми чоловік втратив кохану жінку та роботу. Він покинув проєкт у 5 випуску, а за час після проєкту пережив особисту трагедію — втратив двох рідних сестер.

Попри це Матвій зізнався: «Зважені та щасливі» повністю змінили його життя. Він активно займається спортом, багато ходить пішки, їздить на велосипеді та дотримується здорового харчування.

Наступною у фіналі з’явилася Карина Чернецька — перша учасниця, яка покинула проєкт. Вона зізналася, що дуже переживала через ранній виліт, але підтримка родини допомогла не зупинятися.

«Я знала, що буде складно, але я не здаюся», — сказала Карина.

Після неї на сцену вийшов Азат Азатян, який покинув проєкт у 8 випуску. Чоловік волонтерив із перших днів війни, пережив полон, а звичка їсти вночі, сформована у неволі, призвела до стрімкого набору ваги.

«Моя найбільша мотивація — сім’я», — зізнався Азат, додавши, що тепер може активно й із задоволенням проводити час із дітьми.

Наступним з’явився Віктор Ярошук — найважчий учасник сезону. До проєкту він вів відлюдний спосіб життя, майже не рухався і заїдав проблеми.

На фіналі Віктор зачитав реп, який написав про «Зважені та щасливі».

«Я повірив у себе!», — сказав він зі сцени.

Після цього Даніель запросив Анну Маух, яка покинула проєкт у 4 випуску. Анна хотіла схуднути, щоб завагітніти, але фінал став для неї особливо складним: вона розповіла про трагедію в родині та рішення розлучитися з чоловіком. Тренер Олексій Новіков підтримав Анну та закликав не зупинятися.

Далі на сцені з’явилася Вікторія Армаш, яка вибула у 10 випуску. Вона прийшла з вагою 147 кг і мрією про весільну фотосесію.

«Проєкт змінив мене не лише фізично, а й внутрішньо», — сказала Віка.

Та фінал приніс ще одну новину — Вікторія на сцені зізналася, що вагітна. Прямо на фіналі «Зважених та щасливих» відбулося гендер-паті: у Вікторії буде дівчинка.

Наступним вийшов Олександр Снєгуров, який покинув проєкт у 9 випуску. Після проєкту він почав уважно стежити за здоров’ям, а спорт і правильне харчування стали частиною його життя. Також Сашко зізнався, що знайшов кохання та пішов служити до ЗСУ.

Після нього на сцені з’явилася Надія Варчук, яка покинула проєкт у 12 випуску. Її мрія — прийти на випускний доньки в гарній сукні — здійснилася.

Ба більше, Надія зізналася:

«Я вагітна», — і додала, що зараз дуже щаслива.

Далі зал аплодував Вікторії Бровенко, одній з найемоційніших учасниць сезону. Вона продовжила шлях схуднення після проєкту, але тимчасово зупинилася через хворобу сина.

Особливими емоціями фіналу стала поява Майї Безродної, яка покинула проєкт за крок до фіналу.

Майя подякувала тренерці Марині Боржемській і зізналася:

«Я хочу, щоб і мої діти, які навчаються у звичайній сільській школі, теж відчули, що можна змінюватися! І ці зміни дають покращення не лише зовнішнє, а й емоційне», – каже Майя.

Фіналісти сезону

Далі на сцену вийшов фіналіст Вадим Бойко, який прийшов із вагою 147 кг. Завдяки дисципліні та вірі в себе він досягнув чудового результату.

Крім того, на фіналі підняли тему про його романтичні стосунки з Вікторією Бровенко. Проте Вадим зізнався, що зараз вони не разом, а їхнє спілкування на проєкті назвав «легкою літньою інтрижкою».

Другим фіналістом, що вийшов на сцену, став В’ячеслав Грабовий, який на проєкті скинув 66 кг заради своїх дітей.

«Моя сім’я дуже мною пишається», — сказав В’ячеслав.

І останньою на сцену вийшла третя фіналістка «Зважені та щасливі» Маґдалина Димид. Дівчина прийшла на проєкт з вагою 144 кг та метою – схуднути, бо не хотіла далі жити в тілі, яке забирає свободу і тримає в заручниках.

На фіналі Маґда показала неймовірний результат, який змусив плакати її тренера Олексія Новікова.

«Я вдячна своєму тренеру! Якби не Олексій, я б такою не була і я напевно буду до кінця життя тобі вдячна за це. Олексій став для мене другом і він дуже мене підтримує на моєму шляху», – звернулася Маґда до Олексія.

«Це був тяжкий шлях. Я дуже радий, я щасливий, що Маґда має такі результати», – сказав Олексій зі сльозами на очах.

Хто виграв домашнє схуднення «Зважені та щасливі» 2025

За підсумками фінального зважування було сформовано відсоткову турнірну таблицю з 13 учасників.

За результатами зважування, переможницею домашнього схуднення та володаркою призу 100 000 грн стала Майя Безродна, яка скинула 54 кг (41,54%).

