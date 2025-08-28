Проекты
Зважені та щасливі

Сколько нужно пить во время тренировки, рассказала Светлана Фус

28.08.2025

Диетолог проекта «Зважені та щасливі» Светлана Фус помогла многим участникам похудеть. И все это благодаря правильному питанию и соблюдению водного баланса. Сколько нужно пить воды во время тренировок и существует ли единая формула употребления жидкости — узнайте в материале.

Сколько нужно пить во время тренировки

Светлана Фус утверждает, что во время тренировки организм теряет влагу вместе с дыханием и потом. Именно поэтому нужно пить много воды.

Больше по теме: «Зважені та щасливі»: стартували зйомки ювілейного сезону проєкту

Единой для всех формулы, сколько воды пить, когда человек тренируется, никогда не будет. У каждого своя норма. Она зависит от комплекции, интенсивности потоотделения, вида и длительности тренировки, погодных условий.

«Для примера возьмем 60-минутную тренировку средней интенсивности в комфортных условиях тренажёрного зала. В процессе тренировки можно выпить 0,5—1 стакан воды», — заключила диетолог Светлана Фус. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

