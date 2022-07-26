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Зважені та щасливі

Цукерки без цукру: рецепт від Світлани Фус

26.07.2022

До яких методів ми не вдаємося, щоб скинути пару зайвих кілограмів. Однак зробити це куди складніше, якщо вдома знаходиш парочку смачних цукерок або плитку шоколаду. Ласунам особливо нелегко. Але вихід є, і знає його дієтолог Світлана Фус. Як приготувати цукерки без цукру в домашніх умовах читайте в матеріалі.

конфеты без сахара

З приходом весни на прилавках магазинів з’являється все більше фруктів, які можна вживати замість цукру. Себе можна починати балувати м’якими, ніжними смаками десертів, приготованих самостійно з корисних інгредієнтів.

Більше на тему: Як вибрати ранні весняні овочі, розповіла Світлана Фус

Десерт без цукру для любителів солодощів:

Складові:

  • Курага — 20—25 шт.
  • Вода — 60 мл
  • Стружка кокосова — третина склянки
  • Борошно кокосове (або з кеш’ю, або мигдальне) — третина склянки
  • Ваніль — за смаком
  • Сіль за смаком

Важливо зазначити:

Краще брати коричневу м’яку курагу. Можна додати сік апельсина, а також свіжу, перетерту в комбайні апельсинову шкірку. Однак в такому випадку термін зберігання цукерок стане меншим.

курага

Спосіб приготування:

  1. Курагу подрібнити в блендері.
  2. Додати воду і зробити пюре.
  3. Додати ваніль і сіль, ще раз перемішати.
  4. Додати кокосову стружку і борошно, перемішати. Повинна вийти густа паста.
  5. Застелити форму для випічки харчовою плівкою, утрамбувати масу, поставити в морозилку на 2—3 години.
  6. Приготувати шоколад або розтопити на водяній бані готовий. Дістати масу з морозилки, порізати на квадрати, глазурувати в чорному шоколаді.

«Насолоджуйтесь! Суперкорисними, смачними, ароматними, без цукру і докорів сумління цукерками! Але!!! Тільки 1 шт. на день», — додала Світлана Фус.


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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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