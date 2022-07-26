Цукерки без цукру: рецепт від Світлани Фус

До яких методів ми не вдаємося, щоб скинути пару зайвих кілограмів. Однак зробити це куди складніше, якщо вдома знаходиш парочку смачних цукерок або плитку шоколаду. Ласунам особливо нелегко. Але вихід є, і знає його дієтолог Світлана Фус. Як приготувати цукерки без цукру в домашніх умовах — читайте в матеріалі.

З приходом весни на прилавках магазинів з’являється все більше фруктів, які можна вживати замість цукру. Себе можна починати балувати м’якими, ніжними смаками десертів, приготованих самостійно з корисних інгредієнтів.

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Десерт без цукру для любителів солодощів:

Складові:

Курага — 20—25 шт.

Вода — 60 мл

Стружка кокосова — третина склянки

Борошно кокосове (або з кеш’ю, або мигдальне) — третина склянки

Ваніль — за смаком

Сіль за смаком

Важливо зазначити:

Краще брати коричневу м’яку курагу. Можна додати сік апельсина, а також свіжу, перетерту в комбайні апельсинову шкірку. Однак в такому випадку термін зберігання цукерок стане меншим.

Спосіб приготування:

Курагу подрібнити в блендері. Додати воду і зробити пюре. Додати ваніль і сіль, ще раз перемішати. Додати кокосову стружку і борошно, перемішати. Повинна вийти густа паста. Застелити форму для випічки харчовою плівкою, утрамбувати масу, поставити в морозилку на 2—3 години. Приготувати шоколад або розтопити на водяній бані готовий. Дістати масу з морозилки, порізати на квадрати, глазурувати в чорному шоколаді.

«Насолоджуйтесь! Суперкорисними, смачними, ароматними, без цукру і докорів сумління цукерками! Але!!! Тільки 1 шт. на день», — додала Світлана Фус.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus) 23 Апр 2019 в 9:00 PDT

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