Конфеты без сахара: рецепт от Светланы Фус

К каким методам мы не прибегаем, чтобы потерять пару лишних килограммов. Однако сделать это куда сложнее, если в доме находишь парочку вкусных конфет или плитку шоколада. Сладкоежкам особенно нелегко. Но выход есть, и знает его диетолог Светлана Фус. Как приготовить конфеты без сахара в домашних условиях – читайте в материале.

С приходом весны на прилавках магазинов появляется все больше фруктов, которые можно употреблять вместо сахара. Себя можно начинать баловать мягкими, нежными вкусами десертов, приготовленных самостоятельно из полезных ингредиентов.

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Десерт без сахара для любителей сладостей:

Ингредиенты:

Курага — 20—25 шт.

Вода — 60 мл

Стружка кокосовая — треть стакана

Мука кокосовая (или из кешью, или миндальная) — треть стакана

Ваниль — по вкусу

Соль — по вкусу

Важно отметить:

Лучше брать коричневую мягкую курагу. Можно добавить сок апельсина, а также свежие, перетертые в комбайне апельсиновые корочки. Однако в таком случае срок хранения конфет станет меньше.

Способ приготовления:

Курагу измельчить в блендере. Добавить воду и пюрировать. Добавить ваниль и соль, ещё раз перемешать. Добавить кокосовую стружку и муку, перемешать. Должна получиться густая паста. Застелить форму для выпечки пищевой пленкой, утрамбовать массу, поставить в морозилку на 2—3 часа. Приготовить шоколад или растопить на водяной бане готовый. Достать массу из морозилки, порезать на квадраты, глазировать в черном шоколаде.

«Наслаждайтесь! Суперполезными, вкусными, ароматными, без сахара и угрызений совести конфетами! Но!!! Только 1 шт. в день», — добавила Светлана Фус.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus) 23 Апр 2019 в 9:00 PDT

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