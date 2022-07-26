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Зважені та щасливі

Конфеты без сахара: рецепт от Светланы Фус

26.07.2022

К каким методам мы не прибегаем, чтобы потерять пару лишних килограммов. Однако сделать это куда сложнее, если в доме находишь парочку вкусных конфет или плитку шоколада. Сладкоежкам особенно нелегко. Но выход есть, и знает его диетолог Светлана Фус. Как приготовить конфеты без сахара в домашних условиях – читайте в материале.

конфеты без сахара

С приходом весны на прилавках магазинов появляется все больше фруктов, которые можно употреблять вместо сахара. Себя можно начинать баловать мягкими, нежными вкусами десертов, приготовленных самостоятельно из полезных ингредиентов.

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Десерт без сахара для любителей сладостей:

Ингредиенты:

  • Курага —  20—25 шт.
  • Вода — 60 мл
  • Стружка кокосовая — треть стакана
  • Мука кокосовая (или из кешью, или миндальная) — треть стакана
  • Ваниль — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Важно отметить:

Лучше брать коричневую мягкую курагу. Можно добавить сок апельсина, а также свежие, перетертые в комбайне апельсиновые корочки. Однако в таком случае срок хранения конфет станет меньше.

курага

Способ приготовления:

  1. Курагу измельчить в блендере.
  2. Добавить воду и пюрировать.
  3. Добавить ваниль и соль, ещё раз перемешать.
  4. Добавить кокосовую стружку и муку, перемешать. Должна получиться густая паста.
  5. Застелить форму для выпечки пищевой пленкой, утрамбовать массу, поставить в морозилку на 2—3 часа.
  6. Приготовить шоколад или растопить на водяной бане готовый. Достать массу из морозилки, порезать на квадраты, глазировать в черном шоколаде.

«Наслаждайтесь! Суперполезными, вкусными, ароматными, без сахара и угрызений совести конфетами! Но!!! Только 1 шт. в день», — добавила Светлана Фус.


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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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