Как приготовить гратен из брюссельской капусты: рецепт

Гратен из брюссельской капусты: рецепт от Светланы Фус
01.02.2023
Гратен из брюссельской капусты — отличный вариант обеда или ужина. Диетолог Светлана Фус знает, как приготовить блюдо правильно. Главное, чтобы каждый ингредиент не утерял свои полезные свойства. Рецепт приготовления гратена из брюссельской капусты — читайте в материале.
Как приготовить гратен из брюссельской капусты
Ингредиенты:⠀
- Брюссельская капуста — 800 г
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Мясо или рыба отварная — 300 г
- Сливочное масло — 25 г
- Мука цельнозерновая — 50 г
- Молоко — 500 мл
- Горчица — 1 ч. л.
- Голубой сыр — 85 г
- Тертый пармезан — 25 г
- Мускатный орех — по вкусу
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Способ приготовления:
- Брюссельскую капусту смешайте с оливковым маслом. Отправьте на 20 минут в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.
- В сотейник добавьте сливочное масло, муку и молоко. Поставьте на средний огонь. Подогрейте, взбивая венчиком, пока не получится однородная масса. Варите еще пару минут, пока соус не загустеет. Снимите с огня.
- Добавьте в сотейник горчицу и сыр. Хорошенько перемешайте. Посолите, добавьте мускатный орех.
- Мясо или рыбу нарежьте произвольно и соедините с капустой. ⠀
- Залейте соусом. Отправьте в духовку еще на 20 минут.
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