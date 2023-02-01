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Гратен из брюссельской капусты: рецепт от Светланы Фус

01.02.2023

Гратен из брюссельской капусты — отличный вариант обеда или ужина. Диетолог Светлана Фус знает, как приготовить блюдо правильно. Главное, чтобы каждый  ингредиент не утерял свои полезные свойства. Рецепт приготовления гратена из брюссельской капусты — читайте в материале. 

Как приготовить гратен из брюссельской капусты: рецепт

Как приготовить гратен из брюссельской капусты

Ингредиенты:

  • Брюссельская капуста — 800 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Мясо или рыба отварная — 300 г
  • Сливочное масло — 25 г
  • Мука цельнозерновая — 50 г
  • Молоко — 500 мл
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Голубой сыр — 85 г
  • Тертый пармезан — 25 г
  • Мускатный орех — по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Брюссельскую капусту смешайте с оливковым маслом. Отправьте на 20 минут в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.
  2. В сотейник добавьте сливочное масло, муку и молоко. Поставьте на средний огонь. Подогрейте, взбивая венчиком, пока не получится однородная масса. Варите еще пару минут, пока соус не загустеет. Снимите с огня.
  3. Добавьте в сотейник горчицу и сыр. Хорошенько перемешайте. Посолите, добавьте мускатный орех.
  4. Мясо или рыбу нарежьте произвольно и соедините с капустой. ⠀
  5. Залейте соусом. Отправьте в духовку еще на 20 минут.

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