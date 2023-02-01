Как приготовить гратен из брюссельской капусты: рецепт

Гратен из брюссельской капусты: рецепт от Светланы Фус

Гратен из брюссельской капусты — отличный вариант обеда или ужина. Диетолог Светлана Фус знает, как приготовить блюдо правильно. Главное, чтобы каждый ингредиент не утерял свои полезные свойства. Рецепт приготовления гратена из брюссельской капусты — читайте в материале.

Как приготовить гратен из брюссельской капусты

Ингредиенты:⠀

Брюссельская капуста — 800 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Мясо или рыба отварная — 300 г

Сливочное масло — 25 г

Мука цельнозерновая — 50 г

Молоко — 500 мл

Горчица — 1 ч. л.

Голубой сыр — 85 г

Тертый пармезан — 25 г

Мускатный орех — по вкусу

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Способ приготовления:

Брюссельскую капусту смешайте с оливковым маслом. Отправьте на 20 минут в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. В сотейник добавьте сливочное масло, муку и молоко. Поставьте на средний огонь. Подогрейте, взбивая венчиком, пока не получится однородная масса. Варите еще пару минут, пока соус не загустеет. Снимите с огня. Добавьте в сотейник горчицу и сыр. Хорошенько перемешайте. Посолите, добавьте мускатный орех. Мясо или рыбу нарежьте произвольно и соедините с капустой. ⠀ Залейте соусом. Отправьте в духовку еще на 20 минут.

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