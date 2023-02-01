Як приготувати гратен з брюссельської капусти: рецепт

Гратен з брюссельської капусти: рецепт від Світлани Фус

Гратен з брюссельської капусти — чудовий варіант обіду або вечері. Дієтолог Світлана Фус знає, як приготувати страву правильно. Головне, щоб кожна складова не втратила свої корисні властивості. Рецепт приготування гратена з брюссельської капусти — читайте в матеріалі.

Як приготувати гратен з брюссельської капусти

Складові: ⠀

Брюссельська капуста — 800 г

Оливкова олія — ​​1 ст. л.

М’ясо або риба відварна — 300 г

Вершкове масло — 25 г

Борошно цільнозернове — 50 г

Молоко — 500 мл

Гірчиця — 1 ч. л.

Блакитний сир — 85 г

Тертий пармезан — 25 г

Мускатний горіх — за смаком

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Спосіб приготування:

Брюссельську капусту змішайте з оливковою олією. Відправте на 20 хвилин у попередньо розігріту до 200 градусів духовку. У сотейник додайте вершкове масло, борошно і молоко. Поставте на середній вогонь. Підігрійте, збиваючи вінчиком, поки не вийде однорідна маса. Варіть ще пару хвилин, поки соус не загусне. Зніміть з вогню. Додайте в сотейник гірчицю і сир. Гарненько перемішайте. Посоліть, додайте мускатний горіх. М’ясо або рибу наріжте довільно і з’єднайте з капустою. ⠀ Залийте соусом. Відправте в духовку ще на 20 хвилин.

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