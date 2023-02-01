Як приготувати гратен з брюссельської капусти: рецепт

Гратен з брюссельської капусти: рецепт від Світлани Фус
01.02.2023
Гратен з брюссельської капусти — чудовий варіант обіду або вечері. Дієтолог Світлана Фус знає, як приготувати страву правильно. Головне, щоб кожна складова не втратила свої корисні властивості. Рецепт приготування гратена з брюссельської капусти — читайте в матеріалі.
Як приготувати гратен з брюссельської капусти
Складові: ⠀
- Брюссельська капуста — 800 г
- Оливкова олія — 1 ст. л.
- М’ясо або риба відварна — 300 г
- Вершкове масло — 25 г
- Борошно цільнозернове — 50 г
- Молоко — 500 мл
- Гірчиця — 1 ч. л.
- Блакитний сир — 85 г
- Тертий пармезан — 25 г
- Мускатний горіх — за смаком
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Спосіб приготування:
- Брюссельську капусту змішайте з оливковою олією. Відправте на 20 хвилин у попередньо розігріту до 200 градусів духовку.
- У сотейник додайте вершкове масло, борошно і молоко. Поставте на середній вогонь. Підігрійте, збиваючи вінчиком, поки не вийде однорідна маса. Варіть ще пару хвилин, поки соус не загусне. Зніміть з вогню.
- Додайте в сотейник гірчицю і сир. Гарненько перемішайте. Посоліть, додайте мускатний горіх.
- М’ясо або рибу наріжте довільно і з’єднайте з капустою. ⠀
- Залийте соусом. Відправте в духовку ще на 20 хвилин.
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