Як приготувати в'ялені помідори: рецепт

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Зважені та щасливі

В’ялені помідори: рецепт від Альони Александрової

08.08.2023

Починати підготовку до зими необхідно заздалегідь. Адже сезон всіх фруктів і овочів у самому розпалі, а значить, потрібно користуватися моментом. Переможниця домашнього схуднення проєкту «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова поділилася рецептом в’ялених помідорів. Готуються довго, але дуже просто. Детальніше читайте в матеріалі.

вяленые томаты

Взимку, як ніколи, хочеться побалувати себе овочами. Хай не свіжими, зате заздалегідь заготовленими і соковитими. Найпопулярнішим інгредієнтом є помідор, який у холодну пору особливо смачний у в’яленому вигляді. Вам знадобляться: помідори, морська сіль, прованські трави і оливкова олія.

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вяленые помидоры

Спосіб приготування в’ялених помідорів:

  1. Стиглі, м’ясисті помідори (краще сорт «Сливка») вимити й обсушити. Помідори розрізати на половинки або четвертинки, вирізати плодоніжки.
  2. Деко або решітку застелити пергаментним папером і розкласти помідори щільно один до одного (в міру підсихання вони зменшаться в розмірі).
  3. Помідори посолити, а в середину кожного капнути оливкової олії.
  4. Духовку нагріти до 60 градусів. Поставити деко з помідорами у духовку (дверцята духовки тримати злегка відчиненими, щоб волога швидше випаровувалася). Якщо духовка має функцію конвекції, то іноді можна знижувати температуру і вмикати цей режим. Сушити помідори близько 4–6 годин, залежно від розміру.
  5. Готові помідори вийняти з духовки й остудити. На дно чистої банки невеликого розміру налити трохи олії, додати прованських трав, нарізаний на тонкі пластини часник і зверху помідори на 1/3, залити олією і так, чергуючи помідори – прованські трави – часник – оливкова олія, наповнити банку.
  6. Помідори злегка «утрамбувати», але сильно не притискати їх. Зверху додати трохи розмарину, а потім залити залишками олії так, щоб воно повністю покривало помідори (якщо не буде покривати, то помідори псуватимуться). Закрити кришкою і прибрати в темне, прохолодне місце (краще в холодильник).

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