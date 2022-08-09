Як приготувати овочеве рагу на вогні: рецепт

Овочеве рагу на вогні: рецепт від Альони Александрової

Серпень – час овочів. Потрібно користуватися моментом і готувати страви з корисними і свіжими інгредієнтами. Переможниця домашнього схуднення 6 сезону «Зважені та щасливі» Альона Александрова поділилася рецептом овочевого рагу. Детальніше читайте у матеріалі.

Часом складно підібрати вдалий гарнір до м’яса або риби, а на природі й поготів. Альона Александрова ділиться рецептом смачної страви, яка досить проста у приготуванні. Кількість продуктів беріть за бажанням.

Складові:

Баклажани

Помідори

Солодкий перець

Цибуля

Лимонний сік

Нерафінована олія

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Спосіб приготування:

Насадіть цілі овочі на шампури і запікайте на вогні. Баклажани запечіть до обвуглення шкірки. М’які овочі слід очистити від шкірки, довільно нарізати, додати дрібно нарізану ріпчасту цибулю. Приправте сіллю, спеціями, нерафінованою олією і лимонним соком. За бажанням можна додати часник і зелень (кінзу і базилік).

Також цей салат можна заморожувати на зиму. Запечіть овочі в духовці. Очистіть від шкірки, наріжте кубиками і розкладіть у контейнери. Поставте в морозилку. Після розморожування смак і запах не втрачаються. Сіль, приправи, олію і зелень необхідно додавати після розморожування.

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