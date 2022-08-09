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Зважені та щасливі

Овочеве рагу на вогні: рецепт від Альони Александрової

09.08.2022

Серпень час овочів. Потрібно користуватися моментом і готувати страви з корисними і свіжими інгредієнтами. Переможниця домашнього схуднення 6 сезону «Зважені та щасливі» Альона Александрова поділилася рецептом овочевого рагу. Детальніше читайте у матеріалі.

Як приготувати овочеве рагу на вогні: рецепт

Часом складно підібрати вдалий гарнір до м’яса або риби, а на природі й поготів. Альона Александрова ділиться рецептом смачної страви, яка досить проста у приготуванні. Кількість продуктів беріть за бажанням.

Складові:

  • Баклажани
  • Помідори
  • Солодкий перець
  • Цибуля
  • Лимонний сік
  • Нерафінована олія

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Спосіб приготування:

  1. Насадіть цілі овочі на шампури і запікайте на вогні. Баклажани запечіть до обвуглення шкірки.
  2. М’які овочі слід очистити від шкірки, довільно нарізати, додати дрібно нарізану ріпчасту цибулю.
  3. Приправте сіллю, спеціями, нерафінованою олією і лимонним соком.
  4. За бажанням можна додати часник і зелень (кінзу і базилік).

Також цей салат можна заморожувати на зиму. Запечіть овочі в духовці. Очистіть від шкірки, наріжте кубиками і розкладіть у контейнери. Поставте в морозилку. Після розморожування смак і запах не втрачаються. Сіль, приправи, олію і зелень необхідно додавати після розморожування.

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