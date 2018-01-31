Не так давно солистка группы The Erised напела фрагмент песни для Евровидения-2018, а уже сегодня украинская англоязычная группа представила полную версию конкурсного трека. Песня, а также подробности ее создания – в нашем материале!

Группа The Erised презентовала песню «Heroes», с которой примет участие в первом полуфинале Нацотбора на Евровидения-2018. Артисты выступят 10 февраля под номером 9.

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Соня Сухорукова, солистка группы, рассказала о создании песни и ее смысле: «Heroes» мы писали всем составом. Если в двух словах, песня о мечте. Неважно, какого у тебя цвета кожа, и неважны гендерные предпочтения, у каждого есть своя мечта и каждый достоин прийти к ней. Песня очень мотивационная».

Придется ли по душе «Heroes» украинскому зрителю и подарит ли победу в Нацотборе группе The Erised? Узнаем совсем скоро. А пока – слушайте полную версия песни «Heroes» для отбора на Евровидение-2018!