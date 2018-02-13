INGRET — «Save My Planet»: певица представила песню для Евровидения-2018

INGRET презентовала свою конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2018. Послушать трек и узнать о нем детали вы можете в нашем материале.

Исполнительница будет выступать на Нацотборе с песней «Save My Planet», которую сегодня презентовала в сети. В своем Instagram певица поделилась эмоциями по поводу конкурсной композиции: «Ребята! Сегодня, наверное, один из наиболее волнительных дней в моей жизни. Впервые я выпустила свою песню, это вообще непередаваемые эмоции. Хочется смеяться, плакать, прыгать и это все одновременно. Впрочем, я так и делаю».

Добавим, INGRET будет выступать под номером 1 во втором полуфинале Нацотбора, который состоится 17 февраля.



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