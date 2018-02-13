INGRET — «Save My Planet»: співачка представила пісню для Євробачення-2018

INGRET презентувала свою конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення-2018. Послухати трек і дізнатися про нього подробиці ви можете в нашому матеріалі.

Виконавиця виступатиме на Нацвідборі з піснею «Save My Planet», яку сьогодні презентувала в мережі. У своєму Instagram співачка поділилася емоціями з приводу конкурсної композиції: «Друзі! Сьогодні, напевно, один із найбільш хвилюючих днів у моєму житті. Вперше я випустила свою пісню, це взагалі неймовірні емоції. Хочеться сміятися, плакати, стрибати і це все одночасно. Втім, я так і роблю».

Додамо, INGRET виступатиме під номером 1 у другому півфіналі Нацвідбору, який відбудеться 17 лютого.



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