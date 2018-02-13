Гурт Yurcash представив пісню, з якою виступатиме в Нацвідборі на Євробачення-2018. Послухати трек і дізнатися про нього більше ви можете в нашому матеріалі.

Гурт Yurcash представив слухачам свою композицію для Нацвідбору, яка називається «Stop killing love». Свій англо-український трек музиканти опублікували на YouTube-каналі. Як відомо, автор пісні — соліст гурту Юрко Юрченко. Вперше композиція була виконана в грудні, у фіналі «Х-фактор»-8.

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«Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог… А Бог і є Любов… Люди! Не вбивайте Любов!», — підписано під відео.

Додамо, гурт Yurcash виступатиме під номером 6 у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018.



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