Группа Yurcash представила песню, с которой будет выступать в Нацотборе на Евровидение-2018. Послушать трек и узнать о нем больше вы можете в нашем материале.

Группа Yurcash представила слушателям свою композицию для Нацотбора, которая называется «Stop killing love». Свой англо-украинский трек музыканты опубликовали на YouTube-канале. Как известно, автор песни — солист группы Юрко Юрченко.

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«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… А Бог и есть Любовь… Люди! Не убивайте Любовь!», — подписано под видео.

Добавим, группа Yurcash будет выступать под номером 6 во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018.



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