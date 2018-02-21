Участники группы The Erised, которая попала в финал Нацотбора на Евровидение-2018, рассказали stb.ua о своих эмоциях от выступлений коллег во втором полуфинале и признались, из-за кого больше всего расстроились в прошлый раз. Детали — в нашем материале.

Музыканты из группы The Erised признались, что всю неделю после первого полуфинала отдыхали и набирались сил перед финалом. Однако 17 февраля все же не удержались и посетили второй этап Нацотбора, чтобы увидеть выступления своих конкурентов.

«На самом деле все очень достойные. В прошлый раз были неожиданные результаты голосования. Поэтому сегодня будет очень интересно посмотреть, кто пройдет в финал», — сказала солистка группы Соня Сухорукова.

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По словам певицы, она расстроилась в прошлом полуфинале из-за CONSTANTINE, который не прошел дальше: «Он спокойно к этому отнесся, но я очень расстроилась. Я очень за него болела и я знаю, как он старался, сколько сил вложил. Поэтому не очень приятно, что он не прошел».

Также она сказала, что CONSTANTINE обязательно придет поддержать ее в финале. Напомним, свою конкурсную песню «Місто» певец посвятил солистке группы The Erised Соне Сухоруковой.

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