10 февраля, в эту субботу, состоялся первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018. В конкурсе скрестили свои песенные мечи сразу девять участников шоу, но только трем из них удалось попасть в финал. Что осталось за кадром Нацотбора на Евровидение, читайте прямо сейчас.

На Нацотборе в этом году было весело и очень эмоционально. Участники заметно нервничали, хоть и пытались скрыть свое волнение. Однако после своих выступлений и критики жюри у нескольких артистов эмоции все же вышли на поверхность. Но все по порядку.

Открыл шоу CONSTANTINE с песней «Місто», которую посвятил солистке группы The Erized. На сцену певец поднялся в приподнятом настроении.

«Я на сцене чувствую себя в эйфории, в каком-то счастье, потому что это то, ради чего я живу. И вот сейчас момент счастья, любви. Я не на конкурсе, я на сцене», — поделился певец.

После своего выступления артист отметил, что часто поет Соне Сухоруковой свои песни при встрече. Однако такого жеста ведущий конкурса Сергей Притула не заценил, а лишь подколол исполнителя в ответ. Мол, зачем таким заниматься?! В целом выступление CONSTANTINE судьи оценили хорошо — в 7 баллов, однако зрители дали певцу лишь 2 балла.

Следующим выступил известный певец Сергей Бабкин. Он исполнил песню на украинском языке под названием «Крізь твої очі». На сцену исполнитель вышел босиком в белом костюме и с красным клубком ниток, которые крутил в руках. За кулисами исполнитель признался, что не чувствовал соревнования.

«Здесь прежде всего музыка. А все остальное — дело судей и зрителей — решать, как я спел», — резюмировал Бабкин.

Его трек нашел положительные отзывы у членов жюри и высокие баллы — 8, однако зрители поставили ему только 4. Тем не менее Сергей держался достойно и мужественно. Возможно, такая реакция вызвана значительной поддержкой его жены — Снежаны, которая постоянно была с ним рядом, кто знает!? Пара часто обнималась и обменивалась нежными взглядами за кулисами.

Третьим на сцену вышел LAUD. Певец выступил блестяще и практически идеально. Его песней и голосом прониклись не только жюри, но и зрители.

«Моя песня им понравилась, я получил классные комментарии и очень этому рад. Был момент, когда Евгений Филатов говорил, что хотел кульминации. Это момент, который нужно доработать», — рассказал певец.

Неудержимые фанатки после объявления результатов периодически выкрикивали приятные вещи из зала исполнителю, называя его красавчиком и лучшим певцом. В конце концов 9 баллов от членов жюри и 7 от поклонников привели LAUD в финал.

Четвертой на шоу выступила группа KAZKA. Артисты пели песню «Дива». И все бы ничего, но у них что-то пошло не так: фонограмма давала сбои, и солистка не всегда попадала в ноты, чего не могли не заметить члены жюри. Однако их критику группа встретила достойно и призналась за кулисами, что полностью согласна со всем сказанным.

В перерыве между выступлениями один фанат группы, с которым нам удалось пообщаться в холле, признался, что несмотря на неидеальное выступление, считает, что KAZKA — сильнейшие претенденты на победу, а солистка группы Александра Зарицкая — удивительная женщина, которую он мечтает взять в жены. Однако невзирая на положительные отзывы фанатов, в финал артисты с общим результатом 9 баллов все же не попали.

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Под номером 5 выступила группа The ВЙО. Ребята до выступления выходили в холл к публике и делились своей музыкой и настроением. На сцене их пыл также не угас: они кайфовали как могли.

«Когда Джамала начала танцевать, я понял, что все нормально. Хотя регги — это не очень танцевальная музыка, это музыка для взрослых людей, которые могут и стоя станцевать. Эта музыка даже беременным прописана», — комментировал свое выступление лидер группы Мирослав Кувалдин.

Однако танцы Джамалы и очень хорошее настроение артистов все же не спасли их от неудачи. От жюри коллектив получил 2 балла, от зрителей — только 1. Своих эмоций ребята сдерживать не пытались. В частности, Мирослав начал сразу на сцене в грубой форме отзываться о жюри и участниках конкурса. К счастью, на следующий день солист остыл и написал на своей странице в Facebook слова извинения и признал, что поддался эмоциям и повел себя, мягко говоря, весьма некорректно.

Вслед за группой спели свою композицию для шоу KOZAK SYSTEM. Их трек «Mamai» был очень горячим и драйвовым. Публика, судя по ярким аплодисментам и эмоциям, была в восторге от их исполнения. Однако судьи не разделили этих порывов и раскритиковали песню. По словам Андрея Данилко, у артистов недостаточно хороший уровень английского, и само выступление оставляет желать лучшего. Его поддержал и Евгений Филатов, а вот Джамала заступилась за ребят и признала, что их шоу было зажигательным. Певица также призналась, что в консерватории была влюблена в фронтмена группы Ивана Леньо. Однако он, скорее всего, любил только музыку. Тем не менее участники KOZAK SYSTEM от жюри получили всего 1 балл, от зрителей — 3 балла, чего недостаточно для финала.

VILNA, которая выступала под номером 7, буквально ворвалась в финал. По оценкам жюри, ее песня «Forest song» получила 3 ​​балла. Однако молодую исполнительницу спасла любовь зрителей, которые поставили ей 9 баллов. Девушка почувствовала благосклонность фанов еще во время своего выступления.

«Очень прекрасная публика — люди сразу зажгли огоньки, когда я вышла на сцену. И это мне напомнило звездное небо. Мне очень понравилось, сразу почувствовалась атмосфера спокойствия, не было никакой нервотрепки. Было очень приятно увидеть людей, которым я пела», — поделилась Ирина Василенко.

Именно благодаря поклонникам VILNA 24 февраля будет соревноваться за право представлять Украину на международном конкурсе в Лиссабоне.

Предпоследней выступила группа Pur:Pur. Коллектив услышал много хороших слов о своем шоу.

«Джамала много приятных вещей сказала. Даже Данилко сказал, что был рад видеть нас в финале. Нас очень похвалили, сказали, что мы легкие, творческие, в общем, не потеряли космичности, при этом всем понравилась песня», — отметила солистка группы Ната Смирина.

Pur:Pur была в шаге от финала, однако зрители решили иначе. Хотя группа и получила одинаковое количество баллов с VILNA и Сергеем Бабкиным, в желаемый финал так и не попала. По правилам конкурса, при одинаковых оценках выигрывает тот, за кого больше отдадут голосов люди.

Закрыла полуфинал группа The Erised с песней «Heroes». За несколько минут до выступления лидер коллектива отметила: «Мы готовы к любой критике, но чтобы она была конструктивной, обоснованой. На самом деле мы не конфликтные, поэтому у нас будет адекватная реакция». Члены жюри все же подвергли их выступление критике и отметили, что ожидали большего от группы. Мол, шоу было несколько вялым. В конце концов The Erised от судей получили 5 баллов, а от фанов — 8. Именно благодаря зрителям артисты закрыли тройку финалистов, которые будут бороться за первенство в финальном этапе Нацотбора. Станет ли кто-то именно из этих исполнителей победителем — покажет время.

Все выступления участников Нацотбора на Евровидение-2018 можете смотреть ЗДЕСЬ.

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